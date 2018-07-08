Всё самое главное о праздновании Дня Независимости Беларуси. Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. На неделе мы отметили всей страной День Независимости. Он прошел, как и полагается главному национальному празднику, масштабно и в едином порыве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На неделе мы отметили всей страной День Независимости. Он прошел, как и полагается главному национальному празднику, масштабно и в едином порыве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Через Беларусь прошла не одна война. Кажется, мы уже генетически помним, к каким потерям приводят военные действия. И искренне верим, что Великая Отечественная была последней войной на нашей территории.
3 июля Минск – столица – был освобожден. И нет другой даты, которая бы так явно была символом свободы (читай, независимости). По традиции участие в торжествах принял Главнокомандующий. Александр Лукашенко выступил на параде.
Подробности – в видеоматериале Евгения Пустового.
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