Всё самое главное о праздновании Дня Независимости Беларуси. Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. На неделе мы отметили всей страной День Независимости. Он прошел, как и полагается главному национальному празднику, масштабно и в едином порыве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Через Беларусь прошла не одна война. Кажется, мы уже генетически помним, к каким потерям приводят военные действия. И искренне верим, что Великая Отечественная была последней войной на нашей территории.