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Всё самое главное о праздновании Дня Независимости Беларуси. Большой репортаж СТВ

08 июля 2018 18:06
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Новости Беларуси. На неделе мы отметили всей страной День Независимости. Он прошел, как и полагается главному национальному празднику, масштабно и в едином порыве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Всё самое главное о праздновании Дня Независимости Беларуси. Большой репортаж СТВ-1

Через Беларусь прошла не одна война. Кажется, мы уже генетически помним, к каким потерям приводят военные действия. И искренне верим, что Великая Отечественная была последней войной на нашей территории.

Всё самое главное о праздновании Дня Независимости Беларуси. Большой репортаж СТВ-4

3 июля Минск – столица – был освобожден. И нет другой даты, которая бы так явно была символом свободы (читай, независимости). По традиции участие в торжествах принял Главнокомандующий. Александр Лукашенко выступил на параде.

Подробности – в видеоматериале Евгения Пустового.

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# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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