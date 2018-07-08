«Здесь очень красиво»: в свой день рождения и День Независимости США Беларусь навестил блогер из Лос-Анджелеса

Новости Беларуси. Все больше и больше блогеров открывают свои сердца и фотокамеры перед красотами современной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В свой день рождения и День Независимости США бойкий американский блогер выбрал Беларусь.

Джон родом из Лос-Анжелеса, а его личная голливудская – мечта покорить все уголки мира. Но именно Беларусь покорила весельчака из The United States of America.