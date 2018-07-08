Прямой эфир

«Здесь очень красиво»: в свой день рождения и День Независимости США Беларусь навестил блогер из Лос-Анджелеса

08 июля 2018 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все больше и больше блогеров открывают свои сердца и фотокамеры перед красотами современной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Здесь очень красиво»: в свой день рождения и День Независимости США Беларусь навестил блогер из Лос-Анджелеса-1

В свой день рождения и День Независимости США бойкий американский блогер выбрал Беларусь.

«Здесь очень красиво»: в свой день рождения и День Независимости США Беларусь навестил блогер из Лос-Анджелеса-4

Джон родом из Лос-Анжелеса, а его личная голливудская – мечта покорить все уголки мира. Но именно Беларусь покорила весельчака из The United States of America.

«Здесь очень красиво»: в свой день рождения и День Независимости США Беларусь навестил блогер из Лос-Анджелеса-7

Джон Киаюльян, блогер (США):
Конечно, здесь очень красиво.

# День Независимости-2018 # общество # Джон Киаюльян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Любимое фото Александра Лукашенко. Показываем тот самый снимок
08 июля 2018 17:52

Любимое фото Александра Лукашенко. Показываем тот самый снимок

Чем питаются звёздные гости и их дети на «Славянском базаре в Витебске»?
08 июля 2018 17:35

Чем питаются звёздные гости и их дети на «Славянском базаре в Витебске»?

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской
08 июля 2018 17:27

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской