Китай репетирует год или два, а у нас ребята сделали за 1,5 месяца: главный режиссер театрализованного представления на 3 июля

Новости Беларуси. Театрализованная композиция стала не точкой, но восклицательным знаком парада в День Независимости Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Агата Моцко, главный режиссер театрализованного представления:

Выбор лейтмотива пал на композицию Михаила Лученка «Мой родны кут, як ты мне мілы». Это было, конечно, не случайно, потому что она является одним из народных гимнов так называемой темы малой родины.

Одной из идей было попробовать технику так называемого синхронного хождения, которая популярна в Китае. Китай репетирует год или два эту технику синхронного хождения, а у нас ребята это сделали за полтора месяца.