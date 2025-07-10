Вучич заявил, что попытка совершить в Сербии цветную революцию окончательно провалилась

Столкновения с полицией имели место в городке Ужице, но они не идут ни в какое сравнение с многотысячными манифестациями двухнедельной давности. Тогда на улицах Белграда шли ожесточенные стычки с полицией. Власти Сербии приняли в последнее время ряд мер, чтобы установить связь организаторов беспорядков с иностранными структурами. По данным правительства, факт зарубежного финансирования протестов и участие в их подготовке иностранных спецслужб подтвердился.