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Вучич заявил, что попытка совершить в Сербии цветную революцию окончательно провалилась

10 июля 2025 07:03
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Лидер Сербии Александр Вучич заявил, что попытка совершить в стране цветную революцию окончательно провалилась. Последние дни антиправительственные активисты вели только малозначительные бои, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вучич заявил, что попытка совершить в Сербии цветную революцию окончательно провалилась-2

Столкновения с полицией имели место в городке Ужице, но они не идут ни в какое сравнение с многотысячными манифестациями двухнедельной давности. Тогда на улицах Белграда шли ожесточенные стычки с полицией. Власти Сербии приняли в последнее время ряд мер, чтобы установить связь организаторов беспорядков с иностранными структурами. По данным правительства, факт зарубежного финансирования протестов и участие в их подготовке иностранных спецслужб подтвердился.

# Международная политика

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