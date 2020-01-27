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«Всё разобрано, всё продано». Жительнице Лиды пять лет не могут вернуть заработанные деньги

27 января 2020 17:09
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Новости Беларуси. Как решить квартирный вопрос и почему работникам обанкротившегося предприятия никак не могут выплатить задолженность по зарплате? С наболевшими проблемами жители Лиды пришли на прием к заместителю председателя Палаты представителей Валерию Мицкевичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё разобрано, всё продано». Жительнице Лиды пять лет не могут вернуть заработанные деньги-1

Вера Якуть, которая вот уже пять лет не может вернуть свои честно заработанные деньги (ни много ни мало, больше четырех ее пенсий). Женщина почти 40 лет трудилась на строительном предприятии. Организация обанкротилась пять лет назад и больше сотни человек лишились работы.

«Всё разобрано, всё продано». Жительнице Лиды пять лет не могут вернуть заработанные деньги-4

Заработную плату за несколько месяцев и выходные пособия им так и не выплатили. Суд постановил вернуть людям деньги за счет продажи имущества предприятия, вот только управляющий по делу о банкротстве не спешит закрывать зарплатные долги.

«Всё разобрано, всё продано». Жительнице Лиды пять лет не могут вернуть заработанные деньги-7

Вера Якуть, жительница Лиды:
Все разобрано, все продано. Металлолом весь за наличку продан. Административное здание и общежитие в аренду сдает Ходор Александр Иванович «21 веку». Наше административное здание. Но деньги с этой аренды я не знаю, куда он девает. Мы их не получаем.

«Всё разобрано, всё продано». Жительнице Лиды пять лет не могут вернуть заработанные деньги-10

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прием граждан, он высвечивает определенные проблемы, как правило. Высвечивает тенденции. Мы получаем какие-то сигналы, с помощью которых можем реагировать, анализировать, какие в той или иной местности есть проблемы. Возможно, системные или законодательные решения необходимо принимать, возможно, это действительно кто-то ненадлежащим образом исполняет свои функции. Но, если посмотреть в целом анализ, то система работает нормально.

«Всё разобрано, всё продано». Жительнице Лиды пять лет не могут вернуть заработанные деньги-13

Валерий Мицкевич избирался в депутаты как раз по Лидскому округу – отсюда и желание помочь разобраться с проблемами своим избирателям. Практика проведения таких встреч будет продолжена.

# Прием граждан # общество # Вера Якуть # Валерий Мицкевич # Фотофакт

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