«Эта тема полюбилась мне сама собой». Журналистов СТВ наградили в Академии наук





Ольга Коршун, политический обозреватель СТВ:

Над освещением научной темы я работаю достаточно давно. Она полюбилась мне сама собой, я специально ничего для этого не делала. Я благодарна такому случаю, журналистская удача, что эта тема, как у нас говорят, мой коридор. Потому что об ученых всегда писать очень интересно. Не скажу, что это просто, тему у них сложные, о будущем, о том, что нас ждет и разбираться в них не всегда просто. Но это всегда очень интересно, потому что ты первый узнаешь о том, как мы будем жить, и ты первый рассказываешь об этом зрителям.