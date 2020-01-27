«Эта тема полюбилась мне сама собой». Журналистов СТВ наградили в Академии наук

Новости Беларуси. Премии 27 января вручали и в Минске. Журналистов, которые освещают деятельность наших ученых, наградили в Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Среди них – корреспонденты СТВ. Ольга Коршун и Анастасия Ярощик-Корниенко стали победителями в номинации «Лучшая программа на радио и телевидении».
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В течение года зрители не раз видели их сюжеты в эфире нашего телеканала. С экрана девушки рассказывали о разработках в авиакосмической отрасли, пищевой промышленности, медицине.
Ольга Коршун, политический обозреватель СТВ:
Над освещением научной темы я работаю достаточно давно. Она полюбилась мне сама собой, я специально ничего для этого не делала. Я благодарна такому случаю, журналистская удача, что эта тема, как у нас говорят, мой коридор. Потому что об ученых всегда писать очень интересно. Не скажу, что это просто, тему у них сложные, о будущем, о том, что нас ждет и разбираться в них не всегда просто. Но это всегда очень интересно, потому что ты первый узнаешь о том, как мы будем жить, и ты первый рассказываешь об этом зрителям.
Конкурс на лучшее освещение работы ученых в СМИ Академия наук проводит уже в 10 раз. Победителей определяют в нескольких номинациях, в том числе за публикации в печатных изданиях, на радио и телевидении, в интернете.