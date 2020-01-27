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Игорь Карпенко об участниках «Звёздного похода»: приезжают с фотографиями своих дедов, которые похоронены в Беларуси

27 января 2020 13:44
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Новости Беларуси. В Минске дан старт 55-му интернациональному «Звёздному походу». Он посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Карпенко об участниках «Звёздного похода»: приезжают с фотографиями своих дедов, которые похоронены в Беларуси-1



Участие в походе примет не только белорусская молодёжь, но и студенты из России, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Китая. Всего – более 300 человек.

Игорь Карпенко об участниках «Звёздного похода»: приезжают с фотографиями своих дедов, которые похоронены в Беларуси-3

Сегодня «звёздники» собрались у памятного знака в музейно-парковом комплексе «Победа», где получили наставления от ветеранов и дипломатов. После торжественного митинга участники похода возложили цветы к мемориалу. 

Игорь Карпенко об участниках «Звёздного похода»: приезжают с фотографиями своих дедов, которые похоронены в Беларуси-6

Нудирбек Муродов, студент ташкентского Государственного педагогического университета им. Низами (Узбекистан):
Я участвую в этой акции первый раз. Эта акция для меня очень важная, наши традиции не должны быть забыты. 

Игорь Карпенко об участниках «Звёздного похода»: приезжают с фотографиями своих дедов, которые похоронены в Беларуси-9

Анастасия Кошубская, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка:
Гордость берёт за то, что мы едим в районные центры рассказать, возможно, тем, кто чего-то не знает, показать, что нужно помнить, беречь.

Игорь Карпенко об участниках «Звёздного похода»: приезжают с фотографиями своих дедов, которые похоронены в Беларуси-12

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Сегодня уже 55-й по счету подход, он приобрел черты интернационального. Здесь участвуют студенты из университетов-побратимов педагогического университета. Символично, что ребята, которые едут к нам, в Беларусь, приезжают с фотографиями своих дедов, прадедов, которые похоронены на территории Беларуси.

«Звёздный поход» продлится до конца недели. Его участники посетят районы во всех областях Беларуси. Студенты встретятся с ветеранами, окажут им шефскую помощь и проведут митинги.

Игорь Карпенко об участниках «Звёздного похода»: приезжают с фотографиями своих дедов, которые похоронены в Беларуси-15

Будущие педагоги также привезут в Минск горсти земли с братских могил из районов, где побывают. Капсулы с ней будут заложены в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых. 

# Студенты # общество # Анастасия Кошубская # Нудирбек Муродов # Игорь Карпенко # Фотофакт

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