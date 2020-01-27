«Браконьер не зайдёт». В Пуховичском районе поселились полсотни оленей

Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей поселились в Пуховичском лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зимой недалеко от деревни Болочанка построили вольер и завезли из Клецкого района четырех самцов, 23 самки и 23 молодых олененка. Стоимость одного – около 1000 рублей. Животные уже привыкли к новому месту. Для них установили специальные кормушки с водой, кормом и соляными шайбами.

Виктор Соболевский, директор Пуховичского филиала Белорусского общества охотников и рыболовов:

Полностью закрыто для охоты. Охотники не могут здесь охотиться без егеря, поэтому под контролем вся эта территория, браконьер не зайдет. Второй вопрос – здесь кормовая база. Я думаю, что это оптимально: протекают две реки (Свислочь и Болочанка), кормовой базы достаточно. Если при нормальных условиях, здесь можно 200-250 голов без ущерба природе.