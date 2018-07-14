«Всё располагает к отдыху». Туристы делятся впечатлениями от прогулки по реке Мухавец на обновлённом теплоходе

Новости Беларуси. Легендарный прогулочный теплоход в Бресте, который курсирует по реке Мухавец уже почти 40 лет, обновили и вновь вернули на популярный маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судно уже приняло на борт около 3 тысяч гостей, многие из которых иностранные туристы. Легенда реки Мухавец снова в строю. Обновлённый прогулочный теплоход в Бресте принял на борт больше 3 тысяч гостей

По речной акватории судно идет на удивление гладко и быстро, потому что опыт. Капитан Павел Шамайло во флоте уже 46 лет. 38 из них за штурвалом теплохода «Гродно». Его считает своим вторым домом. Поэтому за состоянием – глаз да глаз.

Павел Шамайло, капитан теплохода:

Таких ремонтов уже много было. Но, думаю, что этот уже окончательный. Хватит на лет 10-15 ему без ремонта ходить. Сделали качественно, старались, как для себя. Сезон водных прогулок в этом году начался значительно позже. Причина тому – самый крупный в истории легендарного судна ремонт. Правда, ни местному, ни туристу он не заметен. В первую очередь, привели в порядок всё, что скрыто под водой.

Степан Зелько, капитан теплохода:

Днище металла меняется, валовое делается, винты, электрооборудование меняются. Всё проверяется и настраивается. Поменяли 70 % металла днища. А вот внешний облик планируют обновить уже к 1000-летию города.

Петр Бутрим, СТВ:

Весь маршрут по реке Мухавец – почти 10 километров. За час прогулки можно увидеть многое, что скрыто от глаз туриста-пешехода. Пляжи, мосты, промышленные сооружения и, конечно, неповторимые красоты белорусской природы.

Живописные берега с воды за три недели посмотрели уже больше 3 тысяч брестчан и гостей города. Елену Данилову из Санкт-Петербурга после родных невских видов удивить сложно. Но, кажется, удалось.

Елена Данилова, турист (Россия):

Очень красиво, местность такая приятная, всё только располагает к отдыху и получению удовольствия. Прогулка очень интересная. Мы не были еще в этих местах. С корабля лучше видно – интересно очень. И все же, особенно долгожданное возвращение теплохода – для детей. Ведь они на борту самые частые гости.

Карина Ковалевич, турист (Россия):

Мне нравится, что тут много растительности. Много разных красивых пород деревьев, птиц.

Татьяна Шпилевская, житель Минска:

Мы долго ждали, когда отремонтируют теплоход. Из Минска приехали к бабушке. Очень ждали прокатиться. Вот сегодня выбрались наконец-то и погода прекрасная.