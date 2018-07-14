Гродненский реконструктор построил средневековую ладью по старинным чертежам. Это стоит увидеть
Новости Беларуси. Доплыть до Балтики на рукотворном корабле предлагает гродненский реконструктор Андрей Блажевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он по старинным чертежам построил средневековую ладью.
Молодой человек с детства увлекается историей, хоть и по образованию врач. Говорит, что влюбился в эпоху викингов.
Под звуки волынки в старинных одеждах. Настоящие викинги потревожили воды могучего Немана. Сказки? Отнюдь! В ХХ веке северяне уже здесь бывали. Такие факты обнаружил автор этой ладьи, когда детально изучал эпоху средневековья. Так у Андрея Блажевича родилась идея попробовать построить самому судно викингов. За основу взял чертежи в интернете, почерпнул информацию в научных книгах.
Андрей Блажевич, реконструктор:
Получилась немного гибридного типа, потому что за основу я взял два чертежа. Я брал за основу гоксвальдский корабль. Длину корпуса взял как у малой ладьи, которая была найдена на побережье Дании.
Своеобразной верфью стал домик на хуторе под Гродно. Морально поддерживали жена и маленькая дочь.
А он, засучив рукава, принялся за работу. Доски заказывал на пилораме, а вот изогнутые деревянные элементы изготавливал сам.
Андрей Блажевич, реконсруктор:
Доски некоторые давали трещины. Естественно, доски с такими повреждениями использоваться не могут.
Восьмиметровая ладья рассчитана на 11 членов экипажа. Пять пар весел, шестой рулевой по правому борту, обязательно мачта. Ладья может развить скорость до 10 узлов, а это около 18 км/час.
Галина Буро, СТВ:
Испокон веков считалось, что корабли имеют душу. Им приписывали сильные качества и давали имена. Тем более, всем известна фраза «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Для своей ладьи Андрей выбрал название «Инггерт», что в переводе с исландского – «Под защитой Бога».
Андрей думал закончить строительство в августе, но получилось раньше. Говорит, это было испытание еще и собственной силы воли. Не зря у викингов была поговорка «Иди в лес – руби драккар». Первое испытание водой стало волнительным моментом.
Андрей Блажевич:
Неман за последнее время сильно обмелел. Там, где месяца три назад можно было спокойно пройти, сейчас могли открыться мели, какие-то подводные камни.
Расширять флот Андрей не планирует, по крайней мере, пока. Собирается катать гродненцев по Неману, участвовать в фестивалях-реконструкциях. И вынашивает еще одну авантюрную мечту – отправится в плавание до самой Балтики. Уверен, скоро решится, ведь только смелым покоряются моря.