Гродненский реконструктор построил средневековую ладью по старинным чертежам. Это стоит увидеть

Новости Беларуси. Доплыть до Балтики на рукотворном корабле предлагает гродненский реконструктор Андрей Блажевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он по старинным чертежам построил средневековую ладью. Молодой человек с детства увлекается историей, хоть и по образованию врач. Говорит, что влюбился в эпоху викингов.

Под звуки волынки в старинных одеждах. Настоящие викинги потревожили воды могучего Немана. Сказки? Отнюдь! В ХХ веке северяне уже здесь бывали. Такие факты обнаружил автор этой ладьи, когда детально изучал эпоху средневековья. Так у Андрея Блажевича родилась идея попробовать построить самому судно викингов. За основу взял чертежи в интернете, почерпнул информацию в научных книгах.

Андрей Блажевич, реконструктор:

Получилась немного гибридного типа, потому что за основу я взял два чертежа. Я брал за основу гоксвальдский корабль. Длину корпуса взял как у малой ладьи, которая была найдена на побережье Дании.

Своеобразной верфью стал домик на хуторе под Гродно. Морально поддерживали жена и маленькая дочь.

А он, засучив рукава, принялся за работу. Доски заказывал на пилораме, а вот изогнутые деревянные элементы изготавливал сам.

Андрей Блажевич, реконсруктор:

Доски некоторые давали трещины. Естественно, доски с такими повреждениями использоваться не могут. Восьмиметровая ладья рассчитана на 11 членов экипажа. Пять пар весел, шестой рулевой по правому борту, обязательно мачта. Ладья может развить скорость до 10 узлов, а это около 18 км/час.

Галина Буро, СТВ:

Испокон веков считалось, что корабли имеют душу. Им приписывали сильные качества и давали имена. Тем более, всем известна фраза «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Для своей ладьи Андрей выбрал название «Инггерт», что в переводе с исландского – «Под защитой Бога».

Андрей думал закончить строительство в августе, но получилось раньше. Говорит, это было испытание еще и собственной силы воли. Не зря у викингов была поговорка «Иди в лес – руби драккар». Первое испытание водой стало волнительным моментом.