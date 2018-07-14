Армейская олимпиада. Белорусские военные отправляются на армейские международные игры «АрМИ»

Новости Беларуси. Белорусские военные отправляются на армейские международные игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая команда прошла серьезную подготовку и нацелена на максимальный результат.
Новости Беларуси. Белорусские военные отправляются на армейские международные игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая команда прошла серьезную подготовку и нацелена на максимальный результат.
«АрМИ» – это своеобразная олимпиада для военных. В 2018 году игры пройдут с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России.
Программа включает 28 конкурсов. Традиционными и самыми зрелищными станут соревнования «Танковый биатлон», «Авиадартс», «Суворовский натиск».
Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Команды Вооруженных Сил Республики Беларусь принимают участие в 16 конкурсах из 28.
Завтра уже убывает наша команда на своей технике в город Кострома для участия в конкурсе «Безопасная среда». Это войска РХБ защиты и экологии. Завтра убывает эшелоном.
Следующая команда убывает 17 июля в Китайскую Народную Республику. Это две команды – «Чистое небо» и «Суворовский натиск».
Добавим, на территории Беларуси в рамках «АрМИ-2018» пройдет конкурс «Снайперский рубеж». Его примет полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом.