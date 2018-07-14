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Армейская олимпиада. Белорусские военные отправляются на армейские международные игры «АрМИ»

14 июля 2018 14:26
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Новости Беларуси. Белорусские военные отправляются на армейские международные игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая команда прошла серьезную подготовку и нацелена на максимальный результат.

Армейская олимпиада. Белорусские военные отправляются на армейские международные игры «АрМИ»-1

Армейская олимпиада. Белорусские военные отправляются на армейские международные игры «АрМИ»-3

«АрМИ» – это своеобразная олимпиада для военных. В 2018 году игры пройдут с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России.

Программа включает 28 конкурсов. Традиционными и самыми зрелищными станут соревнования «Танковый биатлон», «Авиадартс», «Суворовский натиск».

Армейская олимпиада. Белорусские военные отправляются на армейские международные игры «АрМИ»-6

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Команды Вооруженных Сил Республики Беларусь принимают участие в 16 конкурсах из 28.

Завтра уже убывает наша команда на своей технике в город Кострома для участия в конкурсе «Безопасная среда». Это войска РХБ защиты и экологии. Завтра убывает эшелоном.

Следующая команда убывает 17 июля в Китайскую Народную Республику. Это две команды – «Чистое небо» и «Суворовский натиск».

Армейская олимпиада. Белорусские военные отправляются на армейские международные игры «АрМИ»-9

Добавим, на территории Беларуси в рамках «АрМИ-2018» пройдет конкурс «Снайперский рубеж». Его примет полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом.

Армейская олимпиада. Белорусские военные отправляются на армейские международные игры «АрМИ»-12

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Некрашевич # Фотофакт

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