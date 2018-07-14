Легенда реки Мухавец снова в строю. Обновлённый прогулочный теплоход в Бресте принял на борт больше 3 тысяч гостей

Новости Беларуси. Прогулочный теплоход в Бресте после ремонта принял на борт уже больше 3 тысяч гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно обновили на пинском судоремонтном заводе: заменили большую часть обшивки корпуса, рулевое управление и электрооборудование. Легендарный теплоход курсирует по реке Мухавец почти 40 лет. Реконструкция, которая стала самой масштабной в его истории, немного задержала сезон речных прогулок в Бресте. Но на популярности маршрута вынужденный простой не сказался.

Татьяна Данилюк, житель Бреста:

Пять лет собирались с детьми, наконец-то выбрались. Приятно, романтично, детям нравится – самое главное.

Степан Зелько, капитан теплохода:

Набережная – раз, речной порт – два, ЦМТ – три, мосты: Суворовский мост, Ковельский мост и Варшавский мост и берега красивые – что можно посмотреть.