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Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим

04 февраля 2021 21:27
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Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается жесткий масочный режим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во всех общественных местах невозможно обойтись без этого медицинского аксессуара. Также необходимо соблюдать дистанцию и не забывать о дезинфекции.

Как в Воложинском районе соблюдают масочный режим? Выясняла Ольга Власовец.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-1

Попадаем в первую гимназию Воложина. Здесь сразу на входе проводится термометрия. Персонал в масках. По возможности родителей просят не посещать школу и провожать детей только до порога.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-4

Все занятия учителя проводят в средствах индивидуальной защиты. Но этот режим распространяется только на взрослых, дети носят маски по желанию.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-7

Елена Клачко, директор гимназии № 1:
Ребята занимаются в составе одного класса, не переходят из класса в класс. Каждый класс обучается в одном и том же учебном помещении. Парты обрабатываются в обязательном порядке техническим персоналом.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-10

В столовой тоже все по определенным правилам. Во время еды ученики садятся по двое, столы находятся на расстоянии не менее метра. Все поверхности постоянно протираются и дезинфицируются.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-13

Наталья Тавгень, заместитель директора гимназии № 1:
Вся столовая и кухонная посуда проходит обработку в конце рабочего дня. Сотрудники наши все в масках. Раздача и приготовление пищи только в перчатках.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-16

В торговых точках тоже все по санитарным правилам. На входе висят дозаторы, чтобы была возможность обработать руки каждому. Здесь же и информационное предупреждение о необходимости масок.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-19

Ольга Власовец, корреспондент:
Средства индивидуальной защиты помогают не передать инфекцию другим и сохранить их здоровье. В Воложинском районе к масочному режиму отнеслись ответственно. И, например, в магазине сложно встретить покупателей без средств индивидуальной защиты.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-22

Маску ношу для того, чтобы себя обезопасить и других людей.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-25

Если где-то много людей, конечно, это надо. Просто оберегаешь сам себя.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-28

Ольга Коваленко, старший кассир магазина:
Люди привыкли, что надо соблюдать масочный режим. Это уже у нас, как говорится, адаптировалось. Люди носят маски, перчатки. Без масок людей я мало вижу.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-31

Персонал торговых точек также в полной амуниции. Маски и перчатки – обязательный атрибут продавцов. Средства индивидуальной защиты меняют каждые два часа. Ведется график.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-34

Людмила Ботян, директор магазина:
У нас состояния здоровья сотрудников ведется тоже журнал. Покупатель в основном ходит в масках. Если кто-то приходит без маски, то кассир предупреждает, просит приобрести маску и в дальнейшем приходить в маске к нам.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-37

Санитарные службы регулярно проводят мониторинг. Специалисты ежедневно контролируют ситуацию в торговых точках, учебных заведениях и транспорте, выезжают в рейды.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-40

Павел Сорока, главный государственный санитарный врач Воложинского района:
Мы совместно с работниками ГАИ тесно работаем в этом направлении. Проверяем наличие масок как у пассажиров, так и у водителей. Обработка дезсредствами, антисептиками и наличие антисептиков в самих маршрутных такси.

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим-43

Медики говорят, что, несмотря на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса, расслабляться рано. Маски жителям региона придется носить, пока в этом будет необходимость.

# Коронавирус # общество # Ольга Власовец # Елена Клачко # Наталья Тавгень # Ольга Коваленко # Людмила Ботян # Павел Сорока # Фотофакт

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