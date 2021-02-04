Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается жесткий масочный режим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во всех общественных местах невозможно обойтись без этого медицинского аксессуара. Также необходимо соблюдать дистанцию и не забывать о дезинфекции. Как в Воложинском районе соблюдают масочный режим? Выясняла Ольга Власовец.

Попадаем в первую гимназию Воложина. Здесь сразу на входе проводится термометрия. Персонал в масках. По возможности родителей просят не посещать школу и провожать детей только до порога.

Все занятия учителя проводят в средствах индивидуальной защиты. Но этот режим распространяется только на взрослых, дети носят маски по желанию.

Елена Клачко, директор гимназии № 1:

Ребята занимаются в составе одного класса, не переходят из класса в класс. Каждый класс обучается в одном и том же учебном помещении. Парты обрабатываются в обязательном порядке техническим персоналом.

В столовой тоже все по определенным правилам. Во время еды ученики садятся по двое, столы находятся на расстоянии не менее метра. Все поверхности постоянно протираются и дезинфицируются.

Наталья Тавгень, заместитель директора гимназии № 1:

Вся столовая и кухонная посуда проходит обработку в конце рабочего дня. Сотрудники наши все в масках. Раздача и приготовление пищи только в перчатках.

В торговых точках тоже все по санитарным правилам. На входе висят дозаторы, чтобы была возможность обработать руки каждому. Здесь же и информационное предупреждение о необходимости масок.

Ольга Власовец, корреспондент:

Средства индивидуальной защиты помогают не передать инфекцию другим и сохранить их здоровье. В Воложинском районе к масочному режиму отнеслись ответственно. И, например, в магазине сложно встретить покупателей без средств индивидуальной защиты.

Маску ношу для того, чтобы себя обезопасить и других людей.

Если где-то много людей, конечно, это надо. Просто оберегаешь сам себя.

Ольга Коваленко, старший кассир магазина:

Люди привыкли, что надо соблюдать масочный режим. Это уже у нас, как говорится, адаптировалось. Люди носят маски, перчатки. Без масок людей я мало вижу.

Персонал торговых точек также в полной амуниции. Маски и перчатки – обязательный атрибут продавцов. Средства индивидуальной защиты меняют каждые два часа. Ведется график.

Людмила Ботян, директор магазина:

У нас состояния здоровья сотрудников ведется тоже журнал. Покупатель в основном ходит в масках. Если кто-то приходит без маски, то кассир предупреждает, просит приобрести маску и в дальнейшем приходить в маске к нам.

Санитарные службы регулярно проводят мониторинг. Специалисты ежедневно контролируют ситуацию в торговых точках, учебных заведениях и транспорте, выезжают в рейды.

Павел Сорока, главный государственный санитарный врач Воложинского района:

Мы совместно с работниками ГАИ тесно работаем в этом направлении. Проверяем наличие масок как у пассажиров, так и у водителей. Обработка дезсредствами, антисептиками и наличие антисептиков в самих маршрутных такси.