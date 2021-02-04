В Минске защитную маску можно купить в любой аптеке. Цена от 20 копеек до 1 рубля

Новости Беларуси. В Минске сформирован двухмесячный запас средств индивидуальной защиты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Купить, предположим, маску в любой аптеке не составляет труда.

Благодаря резервному запасу средствами индивидуальной защиты и дезинфекции обеспечено не только население, но и медицинский персонал. Запасы пополняются без задержек, поставки СИЗов ни разу не были приостановлены. На контроле и ценовая политика. Цена масок в госаптеках – от 20 копеек до 1 рубля, в зависимости от типа изделия, используемого материала и производителя.

Валентина Вераксо, начальник отдела складской обработки УП «Белмедтехника»:

В настоящее время на складах нашего предприятия в достаточном количестве имеются средства индивидуальной защиты. Среди них костюмы защитные, маски, бахилы, шапочки, перчатки, халаты. По плану централизованных закупок у нас на складе находятся 10 миллионов защитных масок, которые предназначены для учреждений здравоохранения. В реализации находятся порядка 1 миллиона масок, которые изготовили и белорусские производители, и частично были поставки из Российской Федерации.