«Всё падает из рук, сослуживцы раздражают». Что такое постотпускной синдром и как его избежать?

Море, солнце и пляж. Набравшись сил и хорошенько отдохнув от трудовых будней, мы вновь возвращаемся в рабочий режим. Согласно статистике, более 50 % людей сталкиваются с эмоциональной подавленностью после отпуска. Но это вовсе не означает, что с вами что-то не так. Такое состояние психологи называют постотпускной синдром.

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт:

Многие сталкиваются с тем, что когда возвращаются после отпуска, никак не могут войти в рабочую колею. У них все падает из рук, сослуживцы раздражают, не хочется ничем заниматься. С чем это связано? С резкой переменой деятельности, когда после отдыха человек окунается в рабочие будни.





Даже если вы довольны своей работой, переход из расслабленного состояния в активный режим может выбить из колеи. Но не стоит отчаиваться – вам помогут советы опытного психотерапевта.



Вадим Разделовский:

Чтобы привыкнуть к перемене погоды, на это уходит от одной до двух недель, чаще всего дней 10. И когда человек попадает в свои повседневные условия, здоровье начинает сдавать. Как это можно предотвратить? Если есть возможность, лучше отдыхать там, где живешь. Если нет такой возможности, хочется ярких впечатлений, то желательно вернуться из отпуска дня за 2-3 до начала рабочей недели. Желательно даже выйти не с понедельника, а в середине рабочей недели, чтобы впереди были выходные. Не надо сразу браться за какие-то сложные проекты, принимать ответственные решения. Надо постепенно входить в рабочую колею. После работы желательно отдыхать, в выходные тоже, но отдыхать разумно.





Помните – слишком короткий отпуск вряд ли придаст сил. Если долгожданные дни вы потратили на решение личных вопросов и домашних хлопот, а на отдых выделили к примеру, всего неделю, ваш организм не скажет вам спасибо.



Вадим Разделовский:

Желательно немножко сохранить свое отпускное настроение. Как этого можно добиться? Во-первых, рассказывать людям, коллегам, друзьям о том, как проводили отпуск. Можно привезти с собой разные сувениры. Они будут напоминать о проведенном времени, помогут лучше переключиться на рабочие будни.





Хороший отпуск – это прежде всего смена деятельности. К примеру, для офисных сотрудников идеально подойдет активный или даже экстремальный вид отдыха, чего не скажешь о спортсменах. Если ваша работа связана с физическим трудом, намного продуктивнее будет пляжный отпуск, где можно спокойно почитать книгу и посмотреть любимый фильм.





Вадим Разделовский:

Если все-таки такие вещи встречаются часто, со временем надо задуматься: а может, ваша работа вам не по душе? Может, пришла пора сменить место работы или даже сферу деятельности? Но подобные решения нельзя принимать сразу после отпуска. К этим мыслям можно вернуться, но спустя месяц-два после того, как из отпуска возвращаешься.