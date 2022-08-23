Можно купить вкусности с малой родины Президента. Даже в Минске такого нет. Чем удивит белорусский павильон на ВДНХ?
Магазин мерча Первого откроют в Москве на площадке обновленного павильона на ВДНХ. Эта одежда любима не только белорусами: мерч пользуется особым спросом также и у туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неоднократно звучали предложения открыть шоурум в России – просьбы услышали.
В российскую столицу отправилась наша коллега Алена Сырова.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Павильон № 18 на ВДНХ. С прошлого века здесь располагается объект, призванный давать представление о Беларуси москвичам и гостям российской столицы. С 1954 года своего облика, благодаря вовремя сделанным реконструкциям, он не менял. Чего не скажешь о начинке. Понятно, что после распада Советского Союза здесь преимущественно располагались торговые площади, на которых продавали товары, которые ассоциируются с Беларусью, в основном одежда. Но, по правде говоря, к имиджевым составляющим отношения никакого это не имело. То есть тот, кто заходил в этот павильон, действительно разочаровывался – внешнее убранство явно не коррелировалось с тем, что внутри.
За последние несколько месяцев, благодаря активной позиции Президента нашей страны в том числе, павильон удалось переформатировать. И сегодня он фактически получит новую жизнь.
Здесь будет располагаться полноценный маркетплейс, читай такой торговый дом, в котором собраны самые яркие и узнаваемые белорусские бренды.
Официальная церемония открытия впереди, поэтому пока, конечно, всех секретов раскрывать мы вам не сможем. Но кое-что все-таки покажем. Внутри вроде те же торговые объекты, но уже не скромненько и серенько, как было годами до, а ярко и современно. Как и подобает локации, в которой гость должен увидеть все лучшее, что есть в Беларуси. У нас это, конечно, продукты, техника – пока представлены мини-модели флагманов.
Но что-то подсказывает, что со временем вполне могут быть и реальные образцы.
Кстати, у россиян есть эксклюзивная возможность перед белорусами в одном месте приобрести вкусности с малой родины Президента. Даже в Минске такого нет.
«Продукция с фотографиями Президента». Какие мерчи Первого будут наиболее популярны у россиян? Мнением поделилась Татьяна Лугина.