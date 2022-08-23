Новости Беларуси. В Крупках появился свой Биг-Бен. Часы установлены в сквере на улице Советской. Конструкция трехсторонняя. На ней изображен герб города и циферблат, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кстати, он белорусского производства, а вот механизм привозной.

Арт-объект выполнен из металлоконструкций, на нем же установлены декоративные фонари и вензельная ковка. Рядом с часами благоустроили территорию, положили плитку, установили скамейки, высадили клумбы. Такой ансамбль станет не только излюбленным местом для фотосессий, но и будет служить украшением города в любое время года.

Михаил Ромашевский, предприниматель:

Они к условиям… всепогодны. То есть часовой механизм в наших широтах работает исправно. Конструкция изготавливается 30 дней, куется опора. Монтаж в течение дня.