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В Крупках появился свой Биг-Бен

23 августа 2022 14:32
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Новости Беларуси. В Крупках появился свой Биг-Бен. Часы установлены в сквере на улице Советской. Конструкция трехсторонняя. На ней изображен герб города и циферблат, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кстати, он белорусского производства, а вот механизм привозной.  

В Крупках появился свой Биг-Бен-1

Арт-объект выполнен из металлоконструкций, на нем же установлены декоративные фонари и вензельная ковка. Рядом с часами благоустроили территорию, положили плитку, установили скамейки, высадили клумбы. Такой ансамбль станет не только излюбленным местом для фотосессий, но и будет служить украшением города в любое время года.  

В Крупках появился свой Биг-Бен-4

Михаил Ромашевский, предприниматель:  
Они к условиям… всепогодны. То есть часовой механизм в наших широтах работает исправно. Конструкция изготавливается 30 дней, куется опора. Монтаж в течение дня.  

В Крупках появился свой Биг-Бен-7

Такие арт-объекты можно увидеть не только в Крупках, но и в других уголках Беларуси. Городские часы есть в Витебской ратуше, Минске и Гомеле.  

# Социальная инфраструктура # общество # Михаил Ромашевский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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