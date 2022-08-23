В 1-й минской больнице снова работает ангиографический комплекс. Что изменилось?

Новости Беларуси. В 1-й городской клинической больнице возобновил работу ангиографический комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В нем провели ремонт оборудования с заменой запчастей.

Их доставка затянулась из-за санкций в отношении Беларуси, но, несмотря на это, специалисты выполнили свои обещания по поставке деталей. Здесь уже оказана помощь почти трем десяткам обратившихся. Это оборудование играет важную роль для столичного здравоохранения. Теперь пациенты могут получить высокотехнологическую профессиональную помощь круглосуточно, семь дней в неделю.

Димитрий Андрейчик, врач-хирург 1-й городской клинической больницы:

Производился ремонт самого ангиографического аппарата. Все работает, протестировали оборудование, есть возможность оказывать помощь.

Владимир Веселов, заведующий ангиографическим кабинетом 1-й городской клинической больницы:

В течение года мы выполняем порядка 1 500 диагностических процедур, порядка 700 стентирований, около 500 имплантаций кардиостимуляторов и 250 радиочастотных абляций.