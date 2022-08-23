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В 1-й минской больнице снова работает ангиографический комплекс. Что изменилось?

23 августа 2022 14:21
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Новости Беларуси. В 1-й городской клинической больнице возобновил работу ангиографический комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В нем провели ремонт оборудования с заменой запчастей.  

В 1-й минской больнице снова работает ангиографический комплекс. Что изменилось?-1

Их доставка затянулась из-за санкций в отношении Беларуси, но, несмотря на это, специалисты выполнили свои обещания по поставке деталей. Здесь уже оказана помощь почти трем десяткам обратившихся. Это оборудование играет важную роль для столичного здравоохранения. Теперь пациенты могут получить высокотехнологическую профессиональную помощь круглосуточно, семь дней в неделю.  

В 1-й минской больнице снова работает ангиографический комплекс. Что изменилось?-4

Димитрий Андрейчик, врач-хирург 1-й городской клинической больницы:  
Производился ремонт самого ангиографического аппарата. Все работает, протестировали оборудование, есть возможность оказывать помощь.  

В 1-й минской больнице снова работает ангиографический комплекс. Что изменилось?-7

Владимир Веселов, заведующий ангиографическим кабинетом 1-й городской клинической больницы:
В течение года мы выполняем порядка 1 500 диагностических процедур, порядка 700 стентирований, около 500 имплантаций кардиостимуляторов и 250 радиочастотных абляций.

В 1-й минской больнице снова работает ангиографический комплекс. Что изменилось?-10

Также специалисты отделения теперь могут оказывать плановую помощь пациентам с нарушениями работы сердца.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Владимир Веселов # Димитрий Андрейчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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