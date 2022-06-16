«Всё организовано, как и всегда». Игорь Петришенко проинспектировал ход вступительной кампании в Минске

Новости Беларуси. 16 и 17 июня белорусские абитуриенты сдают ЦТ по русскому языку. Больше 50 тысяч человек по всей стране проверят знания по этому предмету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как организована кампания, проинспектировал вице-премьер Игорь Петришенко во время посещения экономического университета.

Традиционная черная ручка и бланк ответов, а также собственные силы – все, на что могут полагаться потенциальные студенты. Комиссия напоминает, что проносить в аудиторию гаджеты запрещено. В 2022 году уже зафиксировано нарушение этого правила, впрочем, случай единичный.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Все организовано, как и всегда, традиционно, под контролем государственной комиссии: от стадии доставки заданий до вскрытия. Мы с вами наблюдали: в сейфе традиционно, по аудиториям разнесены, все заранее подготовлено.

Создана соответствующая инклюзивная среда для ребят с ограниченными возможностями. Это и места в начале, если инвалиды-колясочники, их своевременно доставляют, слабовидящие тоже впереди. Вся необходимая помощь со стороны комиссии будет оказана за исключением одного – помощи в решении тестовых заданий. Конечно, это категорически запрещено и это не делается.

Напомним, всего в 2022 году ЦТ сдает больше 60 тысяч человек. Организаторы постарались учесть интересы и пожелания абитуриентов и родителей, поэтому ряд предметов, в том числе в резервные дни, перенесли на выходные. Чтобы поступающим было комфортно добираться из отдаленных населенных пунктов.