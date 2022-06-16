Её вышиванки разлетаются в Германию, Италию и Россию. Вот как белоруска украшает обычные вещи

Вероника Коваленко, мастер по вышивке:

Все началось с этой книжки. Здесь даже с надписью: «Узнагароджваецца Касцюкевіч Вераніка за актыўны ўдзел у геаграфічным КВЗ». Мне было 13 лет.

В руках этой мастерицы нити превращаются в краски, а на льняных полотнах благоухают васильки и улыбаются совушки. Любовь к рукоделию привила еще бабушка.

Эту скатерть бабушка вышивала сама. Сколько стирок она уже прошла в мое время, цвет остался тот же.

Спустя время гены взяли свое, а YouTube стал главным помощником. Директор Дома культуры в Залесье вышивала вечерами, а потом рискнула и не прогадала. Учеба в бизнес-инкубаторе принесла грант. Купила оборудование и превратила хобби в дело жизни. Теперь творит на домашней мануфактуре. А за окном радует цветущий сад.

Вероника Коваленко:

Яркая, цветастая. Те же шопперы – это больше сейчас идет на поток. Пальто, сарафанчики, прихваточки, чехольчики для телефонов. Это я продуктом называю. Я работаю по индивидуальному заказу. Если вы увидели сумочку, такая будет только у вас.

Ручная вышивка для души, машинная – для людей и красоты. Вероника фонтанирует идеями. Создает полотенца на недельку, прихватки, салфетки – все для уюта. Вдохновение рядом, в полевых букетах и разливной глади родной Сморгонщины. Неспроста ее вышиванки разлетаются в Германию, Италию и Россию. Немало поклонников и среди новоиспеченных родителей.

Вероника Коваленко:

Меня попросили стать крестной мамой мальчика. Я за две ночи сшила крестильную рубашку, пеленку с молитвой. Потом одна узнала, что я это сделала, вторая услышала, и это все переросло в такой маленький бизнес. Перед изготовлением я стараюсь посещать церковь, чтобы у него в жизни все сложилось.

Экологично, традиционно, сказочно. Новый виток в творчестве – украшения. Кропотливо, под лупой рождается эксклюзив. В каждом изделии Вероника связывает нитями с предками, чтобы помнили. Орнамент – книга народной мудрости, код счастья и оберег.

Вероника Коваленко:

Называется дерево рода. Здесь и птицы, как бы корни, дерево, ветви. То есть родители пускают корни, они дают потомство. Кудесница дарит волшебство яркими цветами и мечтает создать авторскую линейку сувениров, чтобы у каждого в доме прописался маленький лучик. Гардероб также с иголочки. Кашемировое пальто автоледи однажды сделала для комфорта – и понеслась.

Вероника Коваленко:

В Питере женщина ходит в похожем – бежевый цвет, и лилия плетется. Анастасия Макеева, корреспондент:

Как думаете, новому поколению интересна вышивка?

– Я убеждена, что нашим детям это интересно. Я вижу по своей дочке, ей 14, она подросток. Наша история же не только в TikTok. Они в школе это учат и видят по национальным нашим костюмам. Очень важно нашим детям прививать это и рассказывать, чтобы мы не теряли наши корни.