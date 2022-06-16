Частые посетители – школьники. В Музее МВД подготовили новую экспозицию и выставку ретроавто

Новости Беларуси. Провести время с пользой и в удовольствие. Лето – прекрасное время для экскурсии в Музей МВД, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Выставка ретроавтомобилей, предметов военных лет и новая экспозиция «Геноцид белорусского народа».

Здесь можно увидеть уникальные вещественные доказательства, изъятые с мест преступлений, почувствовать себя в роли сотрудников органов внутренних дел, соприкоснуться с героическим прошлым белорусской милиции. Частые гости в Музее МВД – школьники. Здесь можно увидеть предметы, которые использовали стражи порядка 500 лет назад, узнать о былых методах борьбы с воровством и пьянством. Впечатляет тот факт, что за изготовление фальшивых денег много лет назад предусматривалась смертная казнь.

В зале Великой Отечественной войны ребятам рассказывают о вкладе милиционеров в освобождение родной земли.