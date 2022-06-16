Частые посетители – школьники. В Музее МВД подготовили новую экспозицию и выставку ретроавто
Новости Беларуси. Провести время с пользой и в удовольствие. Лето – прекрасное время для экскурсии в Музей МВД, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Выставка ретроавтомобилей, предметов военных лет и новая экспозиция «Геноцид белорусского народа».
Здесь можно увидеть уникальные вещественные доказательства, изъятые с мест преступлений, почувствовать себя в роли сотрудников органов внутренних дел, соприкоснуться с героическим прошлым белорусской милиции. Частые гости в Музее МВД – школьники. Здесь можно увидеть предметы, которые использовали стражи порядка 500 лет назад, узнать о былых методах борьбы с воровством и пьянством. Впечатляет тот факт, что за изготовление фальшивых денег много лет назад предусматривалась смертная казнь.
В зале Великой Отечественной войны ребятам рассказывают о вкладе милиционеров в освобождение родной земли.
Кирилл Дубовик, начальник управления идеологической работы МВД:
Видя, с каким неподдельным интересом ребята слушают рассказы экскурсовода, рассматривают музейные экспонаты, испытываешь чувство гордости за подрастающее поколение, осознаешь свой вклад в патриотическое воспитание наших юных граждан.
Роман Лукша, ученик школы № 24 Минска:
Мне больше понравился манекен в виде детектива. Он раскрывал очень быстро преступления. А милиционеры, которые сейчас патрулируют город, тоже очень быстро их раскрывают, поэтому они молодцы.
Многое можно узнать и о деятельности современных подразделений органов внутренних дел: как устроена оперативно-дежурная служба, какие задачи возложены на Департамент охраны, специальное подразделение ДПС «Стрела». Сотрудники музея обещают, что никого не оставят без внимания, и всегда рады гостям.