«Всё очень просто». В МВД рассказали, как белорусу получить ID-документы

Новости Беларуси. В Беларуси выдано уже более 7 тысяч ID-карт. Наиболее активно биометрические документы получают жители Минска и области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди регионов в лидерах и юго-восток страны. Ежедневно с заявлением о получении документов нового типа в Беларуси обращается около тысячи человек. Прием заявок на оформление ID-карт и биометрических паспортов начался 1 сентября.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Все очень просто на самом деле. Гражданин приходит только со своим документом, удостоверяющим личность, в наше подразделение, оплачивает государственную пошлину. Остальное за него делает система. Заполняет форму, снимает биометрические данные, фотографирует, снимает два отпечатка пальцев – все это делает сама система. Минимальное время на обслуживание каждого гражданина. Технологические процессы отлажены, сотрудники обучены. Все подразделения работают в штатном режиме. Поэтому фактически серьезного ажиотажа мы не видим.

Документы нового типа это не просто удостоверения личности, они открывают для владельцев широкие возможности в сфере цифрового общения с государственными органами. ID-карта содержит биометрические данные и электронную цифровую подпись.