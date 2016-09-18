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Всё об осенних ярмарках в Минске: где, что и как долго будут продавать?

18 сентября 2016 18:53
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Новости Беларуси. Тема программы «Большой город», судя по обращениям телезрителей, весьма актуальна. В Минске стартовал сезон осенних ярмарок. Несмотря на то, что он только начался, ведущий СТВ Олег Степанюк получил довольно много вопросов. Зрителей интересует, где и что будет продаваться. Цена. И насколько она ниже, чем в магазинах? Кстати о магазинах. Вы спрашиваете, откуда появляются на прилавках белорусские плоды и овощи, и насколько оправдана их стоимость. И что делать, если на ярмарке хочется купить много, а возможности дотащить до дома нет? Можно ли на месте договориться о машине?

За ответами Олег Степанюк отправился в главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. Его начальник Сергей Барисевич рассказал о том, где в Минске проходят осенние ярмарки и может ли торговать на них дачник

Также Сергей Барисевич сообщил, что овощи в минских магазинах подорожать не должны.

А корреспондент «Большого города» сравнила нынешние цены на столичных ярмарках и в магазинах.

Кроме того, в «Большом городе» свежие новости из жизни столицы: в Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке.

# общество # Ярмарки в Минске

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