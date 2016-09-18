Может ли дачник торговать на минских ярмарках и нужны ли документы на овощи?

Новости Беларуси. Об организации осенних ярмарок в Минске рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Спрашивает дачник: «Могу ли я, как частное лицо, продавать свою продукцию на этих рынках, что для этого надо? Какой пакет документов?»

Сергей Барисевич, начальник ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Для физических лиц это берётся обыкновенная справка о земельном участке, документы, подтверждающие качество этого продукта и всё.