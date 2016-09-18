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Может ли дачник торговать на минских ярмарках и нужны ли документы на овощи?

18 сентября 2016 18:16
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Новости Беларуси. Об организации осенних ярмарок в Минске рассказали в программе «Большой город».  

Олег Степанюк, СТВ:
Спрашивает дачник: «Могу ли я, как частное лицо, продавать свою продукцию на этих рынках, что для этого надо? Какой пакет документов?»

Сергей Барисевич, начальник ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
Для физических лиц это берётся обыкновенная справка о земельном участке, документы, подтверждающие качество этого продукта и всё.

Предоставляет эти документы и спокойно торгует.

# общество # Ярмарки в Минске

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