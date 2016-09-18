«Не дороже, чем в прошлом году»: сколько будут стоить овощи в минских магазинах?

Новости Беларуси. Какой будет стоимость плодоовощной продукции в магазинах Минска, в интервью для «Большого города» рассказал Сергей Барисевич, начальник ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома».

Олег Степанюк, СТВ:

Коль мы заговорили о магазинах, в сравнении с теми же ярмарками, насколько, всё-таки, оправданы цены в магазинах на белорусскую плодоовощную продукцию, на Ваш взгляд?

Сергей Барисевич, начальник ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Вы знаете, это такой, скажу, большой всегда спор у нас – между фермерами и нами. Они говорят, что: «Мы, вообще, ничего не зарабатываем». Мы говорим: «Это очень дорого, надо людям подешевле». Ну, и всегда происходят споры, но, в основном, мы всегда отталкиваемся от цены производителя и делается на плодоовощную продукцию, вообще, минимальная предельно допускная надбавка.