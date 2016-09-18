В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю. Новое предприятие тяжелой промышленности начало работу в Заводском районе.

Оно производит металлическое оборудование для военно-промышленного комплекса страны, сельхозугодий и других сфер. К слову, сейчас открылся только один производственный цех, в планах еще два. И три сотни рабочих мест.

Игорь Якута, представитель предприятия:

Технологи предусматривают начать, то есть, видят, что нужно заказчику, разрабатывают технологию, подбирают инструмент: станки и так далее. В каких отраслях они применяются? В самых разнообразных. Это, допустим, оборонная промышленность, машиностроение, железнодорожное машиностроение. Это – газодобывающая отрасль: трубопроводы, отводы. Энергетика. Опытом создания коллегиальных органов территориального общественного самоуправления по Минску интересуются в регионах.

Об этом сообщили на 18-й сессии Минского городского Совета депутатов. Так, вскоре в самой столице могут появиться старосты улиц, небольших домов и даже подъездов. Это, по словам народных избранников, поможет сохранить чистоту и порядок в городе. Кроме того, были внесены предложения по инновационному совершенствованию сферы ЖКХ.

Георгий Атаманов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Мы вносим в решение ряд моментов новационных. В связи с реформированием системы ЖКХ, хотели бы, чтобы должностные лица – в инструкции вошли вот эти вопросы, связанные с взаимодействием с коллегиальными органами территориального общественного самоуправления На портале «Мой город» появилась возможность давать оценку работе коммунальщиков.

Информацию об услуге теперь можно комментировать, в том числе, прикрепляя к ней фотографии. Количество снимков, которые можно добавить к запросу, возросло до трех. Если выполненная работа получила плохую оценку и имеется соответствующий комментарий, то модератор может принять решение отправить запрос на доработку, то есть на повторное исполнение.

Во Фрунзенском районе завершилось строительство новой дороги.

Она протянулась от перекрестка улиц Притыцкого и Неманской до улицы Одинцова, где пересекается с улицей Скрипникова. Правда, пока дорога пустует. Проходит необходимые проверки перед тем, как принять первых автомобилистов. Планируется, что для движения трассу откроют уже текущей осенью. По статусу — это магистральная дорога, 706 метров в длину и 23 в ширину, трехполосная в каждом направлении. Для того, чтобы провести новую дорогу, понадобился всего один год.

Сергей Рута, заместитель генерального директора строительной организации:

Основные все виды работ завершены, завершены работы по выносу всех инженерных коммуникаций. Здесь предусмотрено 4 остановки общественного транспорта, 3 светофорных объекта. От Минска ожидают большей результативности в развитии социальной сферы.

Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова на семинаре-совещании по социальным вопросам в столице. За круглым столом собрались представители профильных министерств и администрации города. Была дана оценка сфер здравоохранения, образования, культуры и названы достижения столицы в этих областях. Однако стремиться еще есть куда. Многие вопросы требуют шлифовки. К слову, такие рабочие совещания планируется провести во всех регионах страны.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Основная концепция развития социальной сферы и задачи были поставлены на V Всебелорусском собрании главой нашего государства. Поэтому мы сейчас в разрезе каждого региона, конкретно сегодня – в городе Минске, будем говорить о том, что сегодня, где, на чём необходимо сделать акцент в работе местных органов власти. Если говорить про город Минск, то мы понимаем, что это – большой мегаполис, где есть огромные возможности сегодня для реализации. И в плане развития культуры и спорта, и образования. Но, хотелось бы, чтобы результаты были в этих вопросах несколько более значимы. В Центральном книгохранилище имени Янки Купалы открылись выставки латвийских фотохудожников.

Их названия: «Один день в жизни библиотеки» и «День вместе с библиотекарем». Экспонаты представлены фондом Рижской Центральной библиотеки. Снимки показывают, как выглядят задумчивые читатели, а также сотрудники книгохранилищ, которые не подозревают, что в этот момент их фотографируют

Елена Кубышкина, директор ГУ «Централизованная система государственных публичных библиотек Минска»:

Поздравляю всех читателей, всех минчан с Днём библиотек, потому что библиотеки, прежде всего, работают для читателя Дзидра Шмита, директор Рижской центральной библиотеки: В Минске очень развитая сеть библиотек. Также сегодня я посетила два больших книжных магазина. И везде мы видели, что это, действительно, – интерес к чтению, интерес к библиотекам – это очевидно. И поэтому я думаю, что эта выставка тоже вызовет большой интерес среди читателей. Центр экологического воспитания и развития собирает талантливых старшеклассников – лауреатов стипендии специального фонда Президента Республики Беларусь.

В основном, это – биолого-экологический профиль. Группы формируются по пять человек. Участникам выделяют велосипеды, бинокли для наблюдения, полевые определители птиц и растений. За время велопрогулок ребята посещают необычные, с экологической точки зрения, места города, а наиболее мотивированные молодые ученые сами планируют тематику последующих исследовательских работ и проектов.

Руслан Шайкин, директор по развитию учреждения «Центр экологического воспитания и развития»:

У нас определён такой небольшой стационар – это урочище «Серебряный Лог», где мы и проводим наши велопрогулки. Во время этой прогулки мы можем понаблюдать за различными природными объектами, изучить природные экосистемы. А основная идея и цель наших велопрогулок – это дополнительная мотивация и стимулирование учащихся к проведению исследований в природе и занятию экологической деятельностью. Анастасия Ваканова:

Это очень интересно, познавательно. Здесь свежий воздух, красиво и планирую написать какую-нибудь тоже работу. Культ велосипеда в столице серьезно начал вытеснять культ автомобиля.

На уровне Мингорисполкома город включается в Европейскую неделю мобильности. Вслед за белорусской столицей о готовности двигаться заявили около 15 городов из разных уголков страны.