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В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»

18 сентября 2016 17:41
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Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю.

Новое предприятие тяжелой промышленности начало работу в Заводском районе.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-1

Оно производит металлическое оборудование для военно-промышленного комплекса страны, сельхозугодий и других сфер. К слову, сейчас открылся только один производственный цех, в планах еще два.

И три сотни рабочих мест.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-4

Игорь Якута, представитель предприятия:
Технологи предусматривают начать, то есть, видят, что нужно заказчику, разрабатывают технологию, подбирают инструмент: станки и так далее. В каких отраслях они применяются? В самых разнообразных. Это, допустим, оборонная промышленность, машиностроение, железнодорожное машиностроение. Это – газодобывающая отрасль: трубопроводы, отводы. Энергетика.  

Опытом создания коллегиальных органов территориального общественного самоуправления по Минску интересуются в регионах.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-7

Об этом сообщили  на 18-й сессии Минского городского Совета депутатов.

Так, вскоре в самой столице могут появиться старосты улиц, небольших домов и даже подъездов.

Это, по словам народных избранников, поможет сохранить чистоту и порядок в городе. Кроме того,  были внесены предложения по инновационному совершенствованию сферы ЖКХ.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-10

 

Георгий Атаманов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Мы вносим в решение ряд моментов новационных. В связи с реформированием системы ЖКХ, хотели бы, чтобы должностные лица – в инструкции вошли вот эти вопросы, связанные с взаимодействием с коллегиальными органами территориального общественного самоуправления

На портале «Мой город» появилась возможность давать оценку работе коммунальщиков.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-13

Информацию об услуге теперь можно комментировать, в том числе, прикрепляя к ней фотографии.

Количество снимков, которые можно добавить к запросу, возросло до трех. Если выполненная работа получила плохую оценку и имеется соответствующий комментарий, то модератор может принять решение отправить запрос на доработку, то есть на повторное исполнение.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-16

Во Фрунзенском районе завершилось строительство новой дороги.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-19

Она протянулась от перекрестка улиц Притыцкого и Неманской до улицы Одинцова, где пересекается с улицей Скрипникова. Правда, пока дорога пустует. Проходит необходимые проверки перед тем, как принять первых автомобилистов.

Планируется, что для движения трассу откроют уже текущей осенью.

По статусу — это  магистральная дорога, 706 метров в длину и 23 в ширину, трехполосная в каждом направлении. Для того, чтобы провести новую дорогу, понадобился всего один год.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-22

Сергей Рута, заместитель генерального директора строительной организации:
Основные все виды работ завершены, завершены работы по выносу всех инженерных коммуникаций. Здесь предусмотрено 4 остановки общественного транспорта, 3 светофорных объекта.

От Минска ожидают большей результативности в развитии социальной сферы.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-25

Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова на семинаре-совещании по социальным вопросам в столице. За круглым столом собрались представители профильных министерств и администрации города.

Была дана оценка сфер здравоохранения, образования, культуры и названы достижения столицы в этих областях.

Однако стремиться еще есть куда. Многие вопросы требуют шлифовки. К слову, такие рабочие совещания планируется провести во всех регионах страны.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-28

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Основная концепция развития социальной сферы и задачи были поставлены на V Всебелорусском собрании главой нашего государства.

Поэтому мы сейчас в разрезе каждого региона, конкретно сегодня – в городе Минске, будем говорить о том, что сегодня, где, на чём необходимо сделать акцент в работе местных органов власти.

Если говорить про город Минск, то мы понимаем, что это – большой мегаполис, где есть огромные возможности сегодня для реализации. И в плане развития культуры и спорта, и образования. Но, хотелось бы, чтобы результаты были в этих вопросах несколько более значимы. 

В Центральном книгохранилище имени Янки Купалы открылись выставки латвийских фотохудожников.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-31

Их названия: «Один день в жизни библиотеки» и «День вместе с библиотекарем». Экспонаты представлены фондом Рижской Центральной библиотеки. Снимки показывают, как выглядят задумчивые читатели, а также сотрудники книгохранилищ, которые не подозревают, что в этот момент их фотографируют

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-34

Елена Кубышкина, директор ГУ «Централизованная система государственных публичных библиотек Минска»:
Поздравляю всех читателей, всех минчан с Днём библиотек, потому что библиотеки, прежде всего, работают для читателя

Дзидра Шмита, директор Рижской центральной библиотеки:

В Минске очень развитая сеть библиотек.

Также сегодня я посетила два больших книжных магазина. И везде мы видели, что это, действительно, – интерес к чтению, интерес к библиотекам – это очевидно. И поэтому я думаю, что эта выставка тоже вызовет большой интерес среди читателей.

Центр экологического воспитания и развития собирает талантливых старшеклассников – лауреатов стипендии специального фонда Президента Республики Беларусь.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-37

В основном, это – биолого-экологический профиль. Группы формируются по пять человек.

Участникам выделяют велосипеды, бинокли для наблюдения, полевые определители птиц и растений.

За время велопрогулок ребята посещают необычные, с экологической точки зрения, места города, а наиболее мотивированные молодые ученые сами планируют тематику последующих исследовательских работ и проектов.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-40

Руслан Шайкин, директор по развитию учреждения «Центр экологического воспитания и развития»:
У нас определён такой небольшой стационар – это урочище «Серебряный Лог», где мы и проводим наши велопрогулки.

Во время этой прогулки мы можем понаблюдать за различными природными объектами, изучить природные экосистемы.

А основная идея и цель наших велопрогулок – это дополнительная мотивация и стимулирование учащихся к проведению исследований в природе и занятию экологической деятельностью.

Анастасия Ваканова:
Это очень интересно, познавательно. Здесь свежий воздух, красиво и планирую написать какую-нибудь тоже работу.  

Культ велосипеда в столице серьезно начал вытеснять культ автомобиля.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-43

На уровне Мингорисполкома город включается в Европейскую неделю мобильности. Вслед за белорусской столицей о готовности двигаться заявили около 15 городов из разных уголков страны.

В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»-46

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Европейцы измеряли, они говорят, что один рубль, вложенный в общественный транспорт, в повышение его эффективности, даёт четыре рубля, условно говоря, эффекта в других отраслях.

Это приводит к сокращению медицинских расходов, к увеличению продолжительности жизни. И, вообще, люди меньше опаздывают на работу.

# общество # Улицы Минска # Наталья Кочанова

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