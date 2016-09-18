В Минске появятся старосты домов и новая дорога в Каменной Горке: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю.
Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю.
Оно производит металлическое оборудование для военно-промышленного комплекса страны, сельхозугодий и других сфер. К слову, сейчас открылся только один производственный цех, в планах еще два.
И три сотни рабочих мест.
Игорь Якута, представитель предприятия:
Технологи предусматривают начать, то есть, видят, что нужно заказчику, разрабатывают технологию, подбирают инструмент: станки и так далее. В каких отраслях они применяются? В самых разнообразных. Это, допустим, оборонная промышленность, машиностроение, железнодорожное машиностроение. Это – газодобывающая отрасль: трубопроводы, отводы. Энергетика.
Об этом сообщили на 18-й сессии Минского городского Совета депутатов.
Так, вскоре в самой столице могут появиться старосты улиц, небольших домов и даже подъездов.
Это, по словам народных избранников, поможет сохранить чистоту и порядок в городе. Кроме того, были внесены предложения по инновационному совершенствованию сферы ЖКХ.
Георгий Атаманов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Мы вносим в решение ряд моментов новационных. В связи с реформированием системы ЖКХ, хотели бы, чтобы должностные лица – в инструкции вошли вот эти вопросы, связанные с взаимодействием с коллегиальными органами территориального общественного самоуправления
Информацию об услуге теперь можно комментировать, в том числе, прикрепляя к ней фотографии.
Количество снимков, которые можно добавить к запросу, возросло до трех. Если выполненная работа получила плохую оценку и имеется соответствующий комментарий, то модератор может принять решение отправить запрос на доработку, то есть на повторное исполнение.
Она протянулась от перекрестка улиц Притыцкого и Неманской до улицы Одинцова, где пересекается с улицей Скрипникова. Правда, пока дорога пустует. Проходит необходимые проверки перед тем, как принять первых автомобилистов.
Планируется, что для движения трассу откроют уже текущей осенью.
По статусу — это магистральная дорога, 706 метров в длину и 23 в ширину, трехполосная в каждом направлении. Для того, чтобы провести новую дорогу, понадобился всего один год.
Сергей Рута, заместитель генерального директора строительной организации:
Основные все виды работ завершены, завершены работы по выносу всех инженерных коммуникаций. Здесь предусмотрено 4 остановки общественного транспорта, 3 светофорных объекта.
Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова на семинаре-совещании по социальным вопросам в столице. За круглым столом собрались представители профильных министерств и администрации города.
Была дана оценка сфер здравоохранения, образования, культуры и названы достижения столицы в этих областях.
Однако стремиться еще есть куда. Многие вопросы требуют шлифовки. К слову, такие рабочие совещания планируется провести во всех регионах страны.
Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Основная концепция развития социальной сферы и задачи были поставлены на V Всебелорусском собрании главой нашего государства.
Поэтому мы сейчас в разрезе каждого региона, конкретно сегодня – в городе Минске, будем говорить о том, что сегодня, где, на чём необходимо сделать акцент в работе местных органов власти.
Если говорить про город Минск, то мы понимаем, что это – большой мегаполис, где есть огромные возможности сегодня для реализации. И в плане развития культуры и спорта, и образования. Но, хотелось бы, чтобы результаты были в этих вопросах несколько более значимы.
Их названия: «Один день в жизни библиотеки» и «День вместе с библиотекарем». Экспонаты представлены фондом Рижской Центральной библиотеки. Снимки показывают, как выглядят задумчивые читатели, а также сотрудники книгохранилищ, которые не подозревают, что в этот момент их фотографируют
Елена Кубышкина, директор ГУ «Централизованная система государственных публичных библиотек Минска»:
Поздравляю всех читателей, всех минчан с Днём библиотек, потому что библиотеки, прежде всего, работают для читателя
Дзидра Шмита, директор Рижской центральной библиотеки:
В Минске очень развитая сеть библиотек.
Также сегодня я посетила два больших книжных магазина. И везде мы видели, что это, действительно, – интерес к чтению, интерес к библиотекам – это очевидно. И поэтому я думаю, что эта выставка тоже вызовет большой интерес среди читателей.
В основном, это – биолого-экологический профиль. Группы формируются по пять человек.
Участникам выделяют велосипеды, бинокли для наблюдения, полевые определители птиц и растений.
За время велопрогулок ребята посещают необычные, с экологической точки зрения, места города, а наиболее мотивированные молодые ученые сами планируют тематику последующих исследовательских работ и проектов.
Руслан Шайкин, директор по развитию учреждения «Центр экологического воспитания и развития»:
У нас определён такой небольшой стационар – это урочище «Серебряный Лог», где мы и проводим наши велопрогулки.
Во время этой прогулки мы можем понаблюдать за различными природными объектами, изучить природные экосистемы.
А основная идея и цель наших велопрогулок – это дополнительная мотивация и стимулирование учащихся к проведению исследований в природе и занятию экологической деятельностью.
Анастасия Ваканова:
Это очень интересно, познавательно. Здесь свежий воздух, красиво и планирую написать какую-нибудь тоже работу.
На уровне Мингорисполкома город включается в Европейскую неделю мобильности. Вслед за белорусской столицей о готовности двигаться заявили около 15 городов из разных уголков страны.
Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Европейцы измеряли, они говорят, что один рубль, вложенный в общественный транспорт, в повышение его эффективности, даёт четыре рубля, условно говоря, эффекта в других отраслях.
Это приводит к сокращению медицинских расходов, к увеличению продолжительности жизни. И, вообще, люди меньше опаздывают на работу.