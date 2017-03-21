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Всё о системе ЖКХ в Минске – когда в домах будет чисто и всё работать: «Большой город»

21 марта 2017 13:25
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Новости Беларуси. Все жители «Большого города» являются потребителями услуг ЖКХ. Водопроводные трубы, электрика, мусоропроводы, уборка  подъездов и дворов. Всегда ли минчане довольны тем, как это всё работает? Что делается, чтобы жалобы, в идеале, свести к нулю. Кто и как определяет исполнителей услуг? И как наказывают недобросовестных? Ответы на эти другие вопросы дал генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов.

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# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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