«Периодичность уборки подъездов в Минске может быть разная, но график должен висеть»

Новости Беларуси. Какая информация об исполнителе работ в сфере ЖКХ должна быть размещена в местах общего пользования, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

На Ваш взгляд, нам, жильцам, потребителям услуг ЖКХ, нужно знать, кто их оказывает?

Или достаточно просто знать адрес своего ЖЭСа?

На кого жаловаться?

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В обязательном порядке. Это – одно из требований при проведении конкурсов, чтобы население было информировано о том, какая организация оказывает тут или иную услугу, вид услуги.

Например, уборка мест общего пользования.

Одно из требований заказчиков всех наших, если это какая-то клининговая компания, с неё заключён договор – она вывешивает графики уборки подъездов, с какой периодичностью. Периодичность может быть разная, в зависимости от площади, этажности дома, количества проживающих. Но график должен быть, висеть, и должны быть вывешены контактные телефоны, то есть, к кому можно обращаться.

В первую очередь, все заявки принимает служба 115.

Во вторую очередь, должны быть контактные телефоны той организации, которая обслуживает. И тоже хочется отметить, что вот сейчас те организации, уже учитывая первый опыт работы, сами заинтересовались в этом. Если они поначалу там где-то давали свои телефоны, где-то не давали, то сейчас они сами просили даже людей, население: «Звоните нам, если есть какие-то к нам претензии». Потому что, если они уже обращаются к заказчику непосредственно, то заказчик уже принимает, в том числе, экономические методы принуждения и снимает объёмы. То есть, они сами заинтересованы в том, чтобы, в первую очередь, к ним обратились.