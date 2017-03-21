Минские коммунальщики сэкономили 43 миллиона рублей. На что пошли деньги?

Новости Беларуси. Что кардинально изменилось в связи с реформой системы ЖКХ в Минске и насколько эффективными оказались преобразования, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Какой эффект был достигнут экономический? Сокращение административного аппарата, судя по всему. Насколько мне известно, по снижению себестоимости затрат на оказание услуг, вы даже перевыполнили годовой план, годовое задание по этой цифре.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В целом, годовое задание было – обеспечить снижение на 40 миллионов рублей.

Обеспечили 43 миллиона рублей по итогам 2016 года.

Оно складывается из многих факторов: это – оптимизация численности, это – передача непрофильных активов, это – создание Единой диспетчерской службы, это – оптимизация работы техники. Из всех факторов, из всех плановых мероприятий, которые запланировали в 2016 году сделать, сложилась годовая сумма, которую мы обеспечили, сэкономили для бюджета города Минска – это 43 миллиона рублей.

Олег Степанюк:

Куда пойдут, на что пойдут вот эти сэкономленные средства?

Виталий Смирнов:

Сэкономленные средства частично пошли на увеличение объёмов работ, которые также были запланированы, в физических величинах.

То есть, мы сделали немножко больше кровель, чем мы запланировали.

Сделали больше фасадов. Выполнили планы по капитальному ремонту жилой площади. Произвели больше, чем планировали, замену лифтов в жилых домах – планировали поменять 155 лифтов, по итогам года поменяли 200 лифтов. В принципе, на те же самые деньги, которые нам выделялись в начале года. То есть, это – прямой результат. Ну, и частично – для бюджета города Минска. Мы направили средства туда, куда необходимо городу Минску, то есть, на то же благоустройство дворов, на ремонт дорог.

Деньги городу Минску нужны и, я думаю, что лишними никогда не будут.

Олег Степанюк:

А вот эта экономическая составляющая – она как-то сказалась на нас, жильцах? В качестве оплаты вот этих услуг ЖКХ?

Виталий Смирнов:

Я хочу сказать, по статье «Техническое обслуживание» мы тариф практически не повышали в течение двух лет, и он остался на том же уровне. Это – конкретный тариф, статья у нас была затрат – техническое обслуживание.

Повышения не было никакого – это, я считаю, важный момент.

Это главная была задача – не повышать. Мы в течение двух лет, по сути дела, работали по одной из основных статей затрат – это техническое обслуживание жилого дома. В итоге, она, несмотря на инфляцию, несмотря на какие-то там удорожания, осталась на том же уровне. Это – важный результат.