Можно было выгнать с рынка, но пока жестоко не наказывали. Как контролируют частных подрядчиков в сфере ЖКХ?

Новости Беларуси. Каким образом проверяют, выполняют ли частники в сфере оказания коммунальных услуг работу в полном объёме, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Контроль за качеством исполнения услуг в сфере ЖКХ возлагается на заказчика. То есть, на местный ЖЭС. Каким образом, как он происходит? То есть, на основе жалоб жильцов, либо это какой-то постоянный мониторинг должен быть?

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Сейчас у нас выстроена схема. В первую очередь, конечно же, это сама подрядная организация. Если она предъявляет объёмы выполненных работ для приёмки, она должна проверить, проконтролировать своё выполнение работы.

В обязательном порядке есть у каждого заказчика служба технического надзора, это – специалисты, которые прошли аттестацию, определённое обучение.

Они осуществляют приёмку на постоянной основе, то есть, это не разово, в течение месяца, в соответствии с графиками, технологическими картами. То есть, та или иная подрядная организация выполняет эти работы, заказчик осуществляет мониторинг. В конце месяца предъявляется акт выполненных работ, который заказчик проверяет: сколько там метров квадратных, сколько там сделано того или иного вида услуг. И показывает тому подрядчику, что вот: «У меня есть совершенно другие данные. Тут вы не сделали это, не сделали что-то другое». И, соответственно, оплачивается за фактически выполненные работы.

То есть, сделали на 100 рублей, а сказали: «Дайте 200», – оплатит заказчик только то, что он фактически выполнил.

Олег Степанюк:

Если компания-подрядчик не рассчитала свои силы, плохо справляется – как Вы сказали, рынок новый, не все ещё, может, понимают какие-то нюансы – составляется ли у вас «черный список» данных людей, данных организаций, чтобы они, допустим, прекратив работу в этом районе, не «всплыли» в другом. Есть ли такой обмен информацией?

Виталий Смирнов:

Рынок новый и хотелось бы, всё-таки, создать ту конкурентную среду, чтобы она была. Наверное, и мы учимся, и учатся также и подрядные организации. То есть, пока мы, как бы сказать, не наказывали очень жестоко.

Можно было и жестоко наказать, то есть, сразу в «черный список» и выгнать их из этого рынка, вообще.

Мы пытались указать на ошибки. Если у нас произошло расторжение контрактов, договоров с тем или иным, мы расторгали, как бы, мирным путём пока. Без таких крупных штрафных санкций, в рамках действующего законодательства. Я думаю, что, когда, всё-таки, будет создана приемлемая конкурентная среда, то тогда, наверное, будут уже и «черные списки» созданы и, наверное, будет более жёсткий конкурсный отбор, предквалификационный отбор.

Пока работаем в мирном русле.

Олег Степанюк:

Бывали ли случаи, если да, то много ли, когда заказчик досрочно расторгает договор?

Виталий Смирнов:

Бывают. К сожалению, бывают. Но это, как правило, не то, что с нерадивыми, а уже те, которые, как бы, неуправляемы.

Заказчик выносит предупреждение, штрафует даже по определённым моментам, в рамках заключённого договора.

Если уже подрядная организация или руководитель подрядной организации не принимает никаких действенных мер, то, конечно же, расторгается договор. Такие случаи были, есть, но это уже исключительные, как бы, меры, можно так сказать.