В Минске заварят 1 000 мусоропроводов в 2017 году. Средства жителей привлекать не будут

Новости Беларуси. Сколько и за чей счёт ликвидируют мусоропроводов в столице Беларуси, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Заваривание мусоропроводов. За год вы где-то 1,5 тысячи заварили. Продолжается ли в Минске эта работа? И, вообще, минчане поддерживают вашу инициативу? Приходится ли сталкиваться с непониманием и неприятием, и отказом людей выносить мусор на улицу самим?

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Работу мы эту продолжаем. Причём, очень много инициативы от самих жителей.

То есть, насильно мы никого не заставляем, проводим собрания.

Да, отдельные жители, наверное, не согласны, но, когда большинство жителей того или иного подъезда выражают своё согласие или желание о том, что требуется заварить мусоропровод – мы его завариваем. Но это, когда принято это решение большинством голосов.

Олег Степанюк:

То есть, это – воля жильцов?

Виталий Смирнов:

Воля жильцов, конечно же. То есть, мы не приходим и слой завариваем. Есть, как бы, отдельные проблемы: нужно обеспечить строительство контейнерной площадки, установку контейнеров, чтобы это было удобно и в шаговой доступности, чтоб никому не мешало. Эта работа продолжается.

Планы на этот год – 1 000 стволов мусоропровода заварить.

Мы эту работу будем делать.

Олег Степанюк:

Жильцы сами выходят с инициативой?

Виталий Смирнов:

Да. То есть, в первую очередь, это там, где вышли, конечно же, люди с инициативой. 1-2-3 человека позвонили-пришли, сказали: «Хотим заварить». Мы в этом доме, в этом подъезде проводим собрание, опрос жителей письменный: согласны, не согласны. «Есть желание?» «Да, есть». Если большинство проживающих в подъезде жителей изъявляют желание, мы производим заваривание этого ствола мусоропровода.

Олег Степанюк:

За чей счёт происходят эти работы?

Виталий Смирнов:

Пока это за счёт средств бюджета. Именно работа сама. Но она недорогостоящая.

Самое, наверное, из дорогостоящих – это сделать консервацию ствола мусоропровода перед тем, как его заварить.

Но эта работа производится в рамках содержания мест общего пользования. То есть, по сути дела, оплата происходит в рамках оплаты стоимости содержания мест общего пользования.

Олег Степанюк:

Но Вы сказали: «Пока за счёт бюджета»? То есть, в планах сделать так, чтобы это было, всё-таки, за счёт жильцов?

Виталий Смирнов:

Это недорого. Я даже не думаю, что такие планы будут – чтобы за счёт жителей. Скорее всего, это будут, в будущем, есть планы дальнейшие – называется «Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами» – мы не стоим на месте, дальше развиваемся и, когда мы выберем оператора, который будет оказывать эту услугу, то самому оператору будет выгоднее, чем больше заварено этих стволов мусоропровода.

Он будет инициативен: и проводить собрания, и заваривать за свой счёт.

Потому что ему гораздо дешевле вывозить с одной точки мусор образовавшийся, чем ездить по всему двору и машину мучать, и людей мучать. В будущем, экономическими рычагами, оператору будет выгоднее самому заварить, за свой счёт, этот ствол мусоропровода.