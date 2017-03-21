Жильём не занимались, убирали офисы. Как частные компании справляются с уборкой подъездов в Минске?

Новости Беларуси. Как подбирают подрядчиков для выполнения услуг ЖКХ и много ли частников хотят заполнить эту нишу, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Одно из нововведений в рамках реформы ЖКХ – разделение функций заказчика и подрядчика – того, кто оказывает эти услуги.

Выбор подрядчика осуществляется на конкурсной основе, на основе тендеров.

Из кого выбирают вот этих вот подрядчиков? Кто приходит на этот рынок? Кто предлагает свои услуги?

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Необходимо отметить, что это – рынок новый. И пока его прощупывают, наверное. Частный бизнес смотрит. У нас первые, как бы, ласточки – это то, что уборка мест общего пользования. Мы активно в 2016 году провели, все заказчики, торги – и приходили компании частные, которые уже не первый год на этом рынке, но они не занимались никогда жильём, они убирали офисы, магазины.

Олег Степанюк:

То есть, клининговые компании?

Виталий Смирнов:

Клининговые компании, да. И они вот заинтересовались, практически на каждых конкурсных торгах участвовали представители, изучали. Заказчик, когда выбирает ту или иную подрядную организацию, конечно же, он проводит предквалификационный отбор. То есть, изучает возможности этой организации, изучает, сколько у них людей, где они раньше и как себя зарекомендовали.

Пока, по сути дела, рынок только образовался, такого ещё раньше не было.

Опыта работы на уборке мест общего пользования в многоквартирном жилом фонде, по сути дела, не было ни у кого, кроме как у государственных организаций. Ну вот, пришли частные организации, порядка 5, наверное, работает их уже в городе Минске. Есть, конечно, и плюсы. Я бы даже сказал, плюсов, может, и больше. Но есть и минусы. Потому что и они учатся на своих ошибках, потому что где-то, может, много сказали, подумали, что: «Это – лёгкий труд, заработаем много денег». А, оказывается, надо заработать именно, на самом деле.

То есть, должен быть результат и его контролирует не только заказчик, но, в том числе, и население.

Каждый хочет, чтобы у него в подъезде было чисто, убрано. И, если человек, население платит за эту услугу, то оно должно и получать эту услугу.