Всё о минских гостиницах: сколько стоит номер и зачем строить новые

Новости Беларуси. Сегодня в «Большом городе» говорят о сфере услуг, которыми минчане, в общем-то, не пользуются. Если и заходят в эти здания, то не дальше вестибюля. Но без них невозможно представить себе ни одну европейскую столицу, да и любой город. Они формируют впечатления гостей от Минска. Речь о гостиницах. Их сеть в городе будет расширяться. То есть, будут строить новые отели. Ведущий программы Олег Степанюк, как и многие, задался вопросом – зачем? Неужели не хватает тех, что уже есть? За чей счет будут строить? Что собой сегодня представляют столичные отели? Об этом и другом рассказал начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко.

Минские гостиницы заполнены на 40%

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