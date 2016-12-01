«15% – это уже точка безубыточности»: насколько рентабельны минские гостиницы?

Новости Беларуси. В Минске сейчас 48 гостиниц общей вместимостью 5,6 тысяч номеров. Это примерно 10 тысяч мест – востребованы ли они, рассказали в «Большом городе»

Юрий Натычко, начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:

По поводу рентабельности-нерентабельности – ответить на этот вопрос однозначно и озвучить какую-то цифру довольно тяжело, потому что всё зависит, в принципе, от самой гостиницы.

От количества номеров, которые есть в гостинице, от классности гостиницы.

Потому что мы прекрасно понимаем, что гостиница премиум-класса – соответственно, для того, чтобы обеспечить потенциальному гостю соответствующий уровень качества, сервиса, затраты должны быть соответствующие, но не более высокие, чем с бюджетным классом. По поводу тарифов возникает вопрос, то есть, всё зависит от того, насколько высок тариф. Рентабельность же – выручка минус затраты, на бытовом уровне. Соответственно, чем выше выручка, а выручки можно достичь через заполняемость или через тариф. Соответственно, затраты, которые могут быть условно постоянными, условно переменными. Поэтому, сказать однозначно, какой процент загрузки должен быть в среднем – я не люблю такой показатель, как «в среднем по больнице» – в принципе, это довольно тяжело.

Одно могу сказать, что определённые гостиницы начинают рентабельно работать с загрузки примерно в 15%.

15% – это уже, в принципе, точка безубыточности и гостиница готова работать.