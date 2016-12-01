Почти все ведущие гостиничные операторы Европы будут представлены в Минске к 2020 году

Новости Беларуси. 10 отелей построят в Минске к 2020 году. Таким образом, гостиничная отрасль столицы Беларуси прирастёт до 58 комплексов. Что будет составлять порядка 13 тысяч мест или 7 тысяч номеров, рассказали в «Большом городе».

Юрий Натычко, начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:

Все гостиницы, которые строятся в настоящее время – мы планируем, что они будут завершены строительством к 2020 году.

Это – гостиницы, которые строятся без привлечения государственных денежных средств.

То есть, это гостиницы, проекты, которые реализуются исключительно за счёт средств инвесторов. Это – гостиницы разного ценового диапазона, разного уровня качества, то есть, будут присутствовать гостиницы «четыре звезды», и «пять звёзд», и бюджетные гостиницы тоже будут присутствовать. Фактически, по истечении этого времени мы планируем, что к 2020 году в Минске будут представлены практически все ведущие гостиничные операторы, которые работают на рынке Европы. Уже, в принципе, видно, что энное количество сетевых отелей в Минске присутствует.

Первой ласточкой был отель «CROWNE PLAZA», который был построен в 2008 году.

Сейчас мы видим Marriott, Renaissance. Сегодня мы видим гостиницы под брендом Hilton: одна гостиница уже функционирует, одна гостиница, думаю, до конца года она тоже введётся в эксплуатацию на проспекте Победителей – DoubleTree by Hilton. Гостиница высокого уровня, поскольку это, всё-таки, бренд Hilton. Соответственно, не хватает буквально нескольких ведущих операторов, но я думаю, что они в ближайшее время, с вводом гостиниц, которые сейчас находятся в стадии строительства, тоже появятся.