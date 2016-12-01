Кто присваивает «звёзды» минским гостиницам и за что?

Новости Беларуси. Номерной фонд Минска на 30% состоит из гостиниц «трёх звёзд». Гостиниц «пять звёзд» – 4, то есть, примерно 6,5% номерного фонда. «Четырёхзвёздных» – 16% от общего объёма. Гостиницы премиум-класса не преобладают над отелями бюджетного сегмента, рассказали в «Большом городе». Минск готов предоставить место для размещения любому туристу – в зависимости от пожеланий по уровню сервиса, возможностей по оплате. Классность или «звёздность» присвоена порядка 70% минских отелей. Часть гостиниц работают без присвоения категории, поскольку белорусское законодательство не требует прохождения обязательной сертификации гостиницей. Какой же «экзамен» и кому сдают отели?

Юрий Натычко, начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:

Ну, вообще, согласно законодательству, такой функцией наделены ряд организаций. В их состав входит БелГИС – Белорусский государственный институт по стандартизации и сертификации.

Кроме того, Национальное агентство по туризму имеет право присваивать категории.

И Белорусский институт метрологии тоже в их составе. Как это всё происходит? Всё просто – есть международный стандарт, который включает определённые требования к той или иной гостинице для того, чтобы она могла повесить на своём фасаде энное количество звёзд.

Первоначально, конечно, рассматриваются вопросы безопасности, санитарного состояния и пожарной безопасности.

То есть, это во главе угла ставится в любой гостинице. Второе направление, которое рассматривается – наличие соответствующих условий по комплектации номера, по предоставлению дополнительных услуг. Я имею в виду конференц-залы, СПА-услуги, объекты общественного питания. И третье направление – требования к количеству и качеству номеров.

То есть, в гостинице «пять звёзд» должен быть определённый перечень номеров.

То есть, должны присутствовать номера и высокого уровня комфорта: всем известные президентские номера, категории «люкс» и так далее. В гостинице низкого ценового диапазона, низкого уровня сертификации – допустим, «две звезды» – совершенно необязательно наличие президентского номера.

Этот сертификат с определённым интервалом времени должен подтверждаться.

То есть, условно говоря, если я сегодня сертифицировался на «четыре звезды» и через энное количество времени ко мне пришёл уполномоченный орган, и я не подтвердил свои условия, то я, соответственно, лишусь этого сертификата или получу сертификат с меньшим количеством «звёзд».