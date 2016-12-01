Где получить пластиковую карту пациента и что изменили в жировках: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю.
Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю.
Нововведения только в пользу прозрачности и удобства минчан. Планируется, что увидеть их в своем почтовом ящике можно будет уже в декабре. Как стало известно, шрифт извещения будет таким, что его можно будет увидеть даже без очков.
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Выдают такие карты в регистратуре. Для ее получения необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, если речь идет о детях. Карта является собственностью поликлиники и передается пациенту на безвозмездной основе.
В Советском и Первомайском районах окрашенная жидкость станет сигналом для жильцов о неисправности в одной из систем водоснабжения. Зелёной воды пугаться не нужно, ее специально окрашивают, чтобы выявлять утечки, а также работу водоподогревателей. Также с 1 ноября электронный сервис, на котором можно узнать сумму к оплате за коммунальные услуги, недоступен. Это связано с переходом на новое программное обеспечение. Плата за этот месяц взиматься не будет. А подавать показания счётчиков воды можно только на номер автоответчика, который указан в персональном счёте-извещении.