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Где получить пластиковую карту пациента и что изменили в жировках: новости «Большого города»

01 декабря 2016 07:19
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Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. 

В столице разработали новый формат жировок

Где получить пластиковую карту пациента и что изменили в жировках: новости «Большого города»-1


Нововведения только в пользу прозрачности и удобства минчан. Планируется, что увидеть их в своем почтовом ящике можно будет уже в декабре. Как стало известно, шрифт извещения будет таким, что его можно будет увидеть даже без очков.

Началось общественное обсуждение проекта решения Мингорсовета «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» 

Где получить пластиковую карту пациента и что изменили в жировках: новости «Большого города»-4


Его проводит столичная мэрия. Вступление в силу документа предполагает в 2017 году повышение базовых ставок на 12%. Более подробную информацию можно узнать на сайте Мингорисполкома. Как и оставить свои замечания и предложения. Услышать каждого готовы до 9 декабря.  

Получить электронный рецепт и пластиковую карту для медицинского обслуживания теперь можно во всех столичных поликлиниках 

Где получить пластиковую карту пациента и что изменили в жировках: новости «Большого города»-7


Выдают такие карты в регистратуре. Для ее получения необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, если речь идет о детях. Карта является собственностью поликлиники и передается пациенту на безвозмездной основе.

Светло-зеленая вода как признак того, что необходимо обратиться к специалистам

Где получить пластиковую карту пациента и что изменили в жировках: новости «Большого города»-10


В Советском и Первомайском районах окрашенная жидкость станет сигналом для жильцов о неисправности в одной из систем водоснабжения. Зелёной воды пугаться не нужно, ее специально окрашивают, чтобы   выявлять утечки,  а также работу водоподогревателей. Также с 1 ноября электронный сервис, на котором можно узнать сумму к оплате за коммунальные услуги, недоступен. Это связано с переходом на новое программное обеспечение. Плата за этот месяц взиматься не будет. А подавать показания счётчиков воды можно только на номер автоответчика, который указан в персональном счёте-извещении. 

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# общество # Социальная инфраструктура

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