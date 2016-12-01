Где получить пластиковую карту пациента и что изменили в жировках: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. В столице разработали новый формат жировок



Нововведения только в пользу прозрачности и удобства минчан. Планируется, что увидеть их в своем почтовом ящике можно будет уже в декабре. Как стало известно, шрифт извещения будет таким, что его можно будет увидеть даже без очков.

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Его проводит столичная мэрия. Вступление в силу документа предполагает в 2017 году повышение базовых ставок на 12%. Более подробную информацию можно узнать на сайте Мингорисполкома. Как и оставить свои замечания и предложения. Услышать каждого готовы до 9 декабря.

Получить электронный рецепт и пластиковую карту для медицинского обслуживания теперь можно во всех столичных поликлиниках



Выдают такие карты в регистратуре. Для ее получения необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, если речь идет о детях. Карта является собственностью поликлиники и передается пациенту на безвозмездной основе.

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