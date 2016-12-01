Средняя цена номера в минской гостинице составляет около 40 долларов

Новости Беларуси. Тарифы на проживание в отелях в столице Беларуси снижаются, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Насколько дорогое проживание в гостиницах наших минских? Мы не берём, конечно, отели класса «люкс» и «четырёхзвёздочные» – это всё понятно. Не берём сетевые, а возьмём средний «трёхзвёздочный» отель.

Юрий Натычко, начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:

Закон на рынке никто не отменял. И, при увеличении предложения на рынке, корректируется и цена на тот или иной товар, или услугу, в данном случае. То есть, мы чётко видим, что на протяжении последних трёх лет тарифы на проживание в гостиницах существенно снижаются.

Допустим, по итогам 2015 года тарифы снизились практически на 16%.

По прошествии 10 месяцев 2016 года, тарифы на проживание снизились, в среднем по городу, примерно на 15%. А, если мы берём коммунальные гостиницы, то даже больше – порядка 20% снижение идёт. В настоящее время стоимость проживания – я сейчас не делю на премиум-класс, бюджетный класс – составляет порядка 40 долларов за один номер.

Причём, в коммунальных гостиницах этот тариф чуть-чуть ниже, он составляет порядка 38 долларов.

Но это, опять же, средний показатель по рынку. Но существуют гостиницы, которые предлагают стандартное размещение в одноместном номере стоимостью 20 долларов США в эквиваленте. Я думаю, что, в принципе, за такую цену разместиться в стандартном, довольно ухоженном, свежем номере с определённым перечнем дополнительных услуг – это приемлемо.