Минские гостиницы заполнены на 40%

Новости Беларуси. Растёт или сокращается число постояльцев в отелях, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Вы сказали, что в Минске 48 гостиниц. Поговорим об их заполняемости. Это – более 5,5 тысяч номеров, вы сказали. Сколько, какой процент заполняемости нужен, чтобы гостиница была, если не рентабельной, то, хотя бы, на нулевой уровень вышла?

Юрий Натычко, начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:

На сегодняшний день средняя заполняемость гостиниц, за прошедший период 2016 года, составляет 40,2%. То есть, мы чётко говорим о том, что, если мы проводим аналогию с прошлым годом, то за указанный период загрузка гостиниц приросла на 4,5%. То есть, мы чётко видим, что загрузка гостиниц повышается, в принципе, из года в год.

Даже при том факте, что в текущем году прирост гостиничных мощностей увеличился более, чем на 7,5%.

То есть, два гостиничных комплекса введено в эксплуатацию в текущем году. Это – многофункциональный комплекс, расположенный на проспекте Победителей, в состав которого входит гостиница Marriott. И гостиница в аквапарке «Аква-Минск».