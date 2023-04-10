Всё о диспансеризации в Беларуси. Кому, как и зачем её проходить?

Новости Беларуси. Одна из важнейших задач здравоохранения – четкая работа на раннее выявление факторов риска заболеваний, а значит, их предупреждение. Тезис Послания Президента народу и Национальному собранию. Что же такое диспансеризация и как ее пройти? Материал Ангелины Валькович в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Что такое диспансеризация? В чем плюсы данного мероприятия? А главное, кому, как и зачем ее проходить? Сегодня мы посетим 19-ю поликлинику, чтобы на личном примере показать тонкости профилактического осмотра.

Пройти диспансеризацию можно в любой удобный для пациента день. Предварительная запись не требуется. Но если интересует конкретный промежуток времени, можно записаться, позвонив в кол-центр. Либо через сайт Талон.бай.