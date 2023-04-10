Всё о диспансеризации в Беларуси. Кому, как и зачем её проходить?
Новости Беларуси. Одна из важнейших задач здравоохранения – четкая работа на раннее выявление факторов риска заболеваний, а значит, их предупреждение. Тезис Послания Президента народу и Национальному собранию. Что же такое диспансеризация и как ее пройти?
Материал Ангелины Валькович в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ангелина Валькович, корреспондент:
Что такое диспансеризация? В чем плюсы данного мероприятия? А главное, кому, как и зачем ее проходить? Сегодня мы посетим 19-ю поликлинику, чтобы на личном примере показать тонкости профилактического осмотра.
Пройти диспансеризацию можно в любой удобный для пациента день. Предварительная запись не требуется. Но если интересует конкретный промежуток времени, можно записаться, позвонив в кол-центр. Либо через сайт Талон.бай.
Проводят диспансеризацию не только среди людей с хроническими заболеваниями, но и у совершенно здоровых. Наблюдают медики как детей, так и взрослых.
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