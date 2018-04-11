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«Всё качественно, продвинуто». Белорусские парламентарии ознакомились с бытом и условиями службы солдат

11 апреля 2018 15:22
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Новости Беларуси. С тем, как устроен быт солдат и в каких условиях проходит служба в армии, ознакомились белорусские парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Всё качественно, продвинуто». Белорусские парламентарии ознакомились с бытом и условиями службы солдат-1

В расположении 120-й отдельной бригады депутаты Палаты представителей и сенаторы посетили казармы, классы для подготовки и обучения личного состава.

«Всё качественно, продвинуто». Белорусские парламентарии ознакомились с бытом и условиями службы солдат-4

Говорили и о перспективах развития современной армии. Главными принципами должны остаться выучка и дисциплина. Соблюдение уставных отношений и боевая подготовка.

«Всё качественно, продвинуто». Белорусские парламентарии ознакомились с бытом и условиями службы солдат-7

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Белорусская армия хранит лучшие традиции предков. Те традиции, с которыми в свое время, воинская часть воевала в Великой Отечественной войне. Поэтому все более функционально, качественно, продвинуто. Соответствует самым высоким стандартам.

«Всё качественно, продвинуто». Белорусские парламентарии ознакомились с бытом и условиями службы солдат-10

Ежегодно в Вооружённые Силы поступает новая техника, совершенствуются методики подготовки солдат и офицеров. Это позволило сформировать одну из самых мобильных в регионе группировку войск.

# общество # Фотофакт # Игорь Марзалюк # Вооруженные силы Республики Беларусь

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