«Всё качественно, продвинуто». Белорусские парламентарии ознакомились с бытом и условиями службы солдат

Новости Беларуси. С тем, как устроен быт солдат и в каких условиях проходит служба в армии, ознакомились белорусские парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В расположении 120-й отдельной бригады депутаты Палаты представителей и сенаторы посетили казармы, классы для подготовки и обучения личного состава.

Говорили и о перспективах развития современной армии. Главными принципами должны остаться выучка и дисциплина. Соблюдение уставных отношений и боевая подготовка.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Белорусская армия хранит лучшие традиции предков. Те традиции, с которыми в свое время, воинская часть воевала в Великой Отечественной войне. Поэтому все более функционально, качественно, продвинуто. Соответствует самым высоким стандартам.