Прямой эфир

«Интересно, поучительно». Голубые береты Беларуси и России провели тренировку на полигоне под Брестом

11 апреля 2018 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Десантники Беларуси и России провели масштабную совместную тренировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Интересно, поучительно». Голубые береты Беларуси и России провели тренировку на полигоне под Брестом-1

На протяжении четырех дней голубые береты отрабатывали легенду учений на полигоне под Брестом. По замыслу, силы должны были обнаружить, блокировать и уничтожить незаконное вооруженное формирование.

«Интересно, поучительно». Голубые береты Беларуси и России провели тренировку на полигоне под Брестом-4

С поставленными задачами справились успешно. Участники также отработали контрдиверсионные действия с боевой стрельбой и десантированием.

«Интересно, поучительно». Голубые береты Беларуси и России провели тренировку на полигоне под Брестом-7

Дмитрий Соболь, командир 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады:
На этом этапе цели, поставленные руководством учений, достигнуты. Опыт неоценимый, потому что приходится работать часто. Скажем так, нет полугодия учебного, чтобы мы не работали совместно или на нашей территории, или на территории Вооруженных сил Российской Федерации. Интересно, поучительно для обеих сторон. Будем только наращивать это дело в дальнейшем.

«Интересно, поучительно». Голубые береты Беларуси и России провели тренировку на полигоне под Брестом-10

Всего в манёврах было задействовано порядка 500 военнослужащих и более 70 единиц военной и специальной техники.

# общество # Военные учения # Фотофакт # Дмитрий Соболь

Другие новости рубрики

Все новости
«Я помню всю Германию, все страхи». В Могилёве 11 апреля почтили память погибших в концлагерях
11 апреля 2018 13:22

«Я помню всю Германию, все страхи». В Могилёве 11 апреля почтили память погибших в концлагерях

Где в Минске установлены уличные тренажёры?
11 апреля 2018 10:59

Где в Минске установлены уличные тренажёры?

«Мы создадим новый объект для притяжения»: необычный лабиринт появится в Минске
11 апреля 2018 10:50

«Мы создадим новый объект для притяжения»: необычный лабиринт появится в Минске