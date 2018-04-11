«Интересно, поучительно». Голубые береты Беларуси и России провели тренировку на полигоне под Брестом

Новости Беларуси. Десантники Беларуси и России провели масштабную совместную тренировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении четырех дней голубые береты отрабатывали легенду учений на полигоне под Брестом. По замыслу, силы должны были обнаружить, блокировать и уничтожить незаконное вооруженное формирование.

С поставленными задачами справились успешно. Участники также отработали контрдиверсионные действия с боевой стрельбой и десантированием.

Дмитрий Соболь, командир 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады:

На этом этапе цели, поставленные руководством учений, достигнуты. Опыт неоценимый, потому что приходится работать часто. Скажем так, нет полугодия учебного, чтобы мы не работали совместно или на нашей территории, или на территории Вооруженных сил Российской Федерации. Интересно, поучительно для обеих сторон. Будем только наращивать это дело в дальнейшем.