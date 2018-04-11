Вступительная кампания-2018. Набор на специальности будет зависеть от потребностей экономики

Новости Беларуси. Система образования будет более гибко реагировать на потребности IT-сектора и рынка труда в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Система образования будет более гибко реагировать на потребности IT-сектора и рынка труда в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 11 апреля заявил глава профильного ведомства Игорь Карпенко на совместном заседании коллегий Министерства образования и министерства связи и информатизации в стенах БГУИР.
Участники обсуждали новые подходы в подготовке специалистов. Как было подчеркнуто на встрече, в предстоящую вступительную кампанию набор на специальности будет зависеть от реальных потребностей экономики.
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
За последние 5 лет мы увеличили количество новых специальностей, порядка 30 специальностей новых открыли. Мы в 2018 году поработали с заказчиками кадров и на общем фоне снижения набора по ряду специальностей, особенно юридических и экономических, у нас на 400 человек произошло увеличение приема на IT-специальность.