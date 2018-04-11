Вступительная кампания-2018. Набор на специальности будет зависеть от потребностей экономики

Новости Беларуси. Система образования будет более гибко реагировать на потребности IT-сектора и рынка труда в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 11 апреля заявил глава профильного ведомства Игорь Карпенко на совместном заседании коллегий Министерства образования и министерства связи и информатизации в стенах БГУИР.

Участники обсуждали новые подходы в подготовке специалистов. Как было подчеркнуто на встрече, в предстоящую вступительную кампанию набор на специальности будет зависеть от реальных потребностей экономики.