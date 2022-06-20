Евразийский межправсовет начинает работу в Минске 20 июня. Кто примет участие?

Тема кооперации и импортозамещения станет основной на предстоящем Евразийском межправительственном совете, который уже сегодня, 20 июня, начнет свою работу в Минске в очном формате. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в заседаниях примут главы правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей при ЕАЭС: Кубы и Узбекистана.