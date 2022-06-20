Прямой эфир

Евразийский межправсовет начинает работу в Минске 20 июня. Кто примет участие?

20 июня 2022 06:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тема кооперации и импортозамещения станет основной на предстоящем Евразийском межправительственном совете, который уже сегодня, 20 июня, начнет свою работу в Минске в очном формате. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в заседаниях примут главы правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей при ЕАЭС: Кубы и Узбекистана.  

Евразийский межправсовет начинает работу в Минске 20 июня. Кто примет участие?-1

На протяжении двух дней премьер-министры обсудят создание комиссии по сотрудничеству в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности. Это позволит сместить акцент с конкуренции на взаимодополняемость производств стран, что в условиях нарастающего санкционного давления гораздо важнее. Кроме того, участники Евразийского межправсовета обсудят вопросы развития транспортной инфраструктуры, цифровизации экономики, электронной торговли и таможенного сотрудничества.  

# Международная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сербия, Болгария, гости из Пакистана. Чем будут удивлять на «Славянском базаре» в 2022 году?
19 июня 2022 18:51

Сербия, Болгария, гости из Пакистана. Чем будут удивлять на «Славянском базаре» в 2022 году?

«Хотим приехать в Витебск во всеоружии». Участники конкурсов «Славянского базара» рассказали о подготовке
19 июня 2022 18:47

«Хотим приехать в Витебск во всеоружии». Участники конкурсов «Славянского базара» рассказали о подготовке

Даже гроза ему нипочём. Вот такой генератор разработали в белорусском НИИ
19 июня 2022 18:47

Даже гроза ему нипочём. Вот такой генератор разработали в белорусском НИИ