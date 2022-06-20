Евразийский межправсовет начинает работу в Минске 20 июня. Кто примет участие?

Тема кооперации и импортозамещения станет основной на предстоящем Евразийском межправительственном совете, который уже сегодня, 20 июня, начнет свою работу в Минске в очном формате. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в заседаниях примут главы правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей при ЕАЭС: Кубы и Узбекистана.
На протяжении двух дней премьер-министры обсудят создание комиссии по сотрудничеству в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности. Это позволит сместить акцент с конкуренции на взаимодополняемость производств стран, что в условиях нарастающего санкционного давления гораздо важнее. Кроме того, участники Евразийского межправсовета обсудят вопросы развития транспортной инфраструктуры, цифровизации экономики, электронной торговли и таможенного сотрудничества.