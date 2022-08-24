«Подарили им ощущение праздника». День первоклассника провели в Гродно. Кого туда пригласили?

Новости Беларуси. День первоклассника отметили 24 августа под Гродно. Детям, которые уже буквально через неделю впервые сядут за школьные парты, парламентарии презентовали портфели с набором канцелярских принадлежностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, организовали яркий праздник с аниматорами и многочисленными игровыми площадками. Главные участники – ребята из многодетных и неполных семей, дети с ограниченными возможностями. А также те, для кого 1 сентября – двойной праздник – семьи, воспитывающие близнецов.

Анастасия Лещук, многодетная мама:

Огромное спасибо за подарки, и финансовую поддержку мы сегодня получили. У нас двойняшки, много чего надо: и одежду купить, и школьную форму. Идут в первый класс. Они уже знают, что это такое. Они видели – у нас есть старший сын, он уже учится в четвертом классе. Они идут в одну и ту же школу, где учится и сын. Там работаем и я с супругом. Поэтому мы все вместе как дома, так и на работе.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Они такие счастливые, радостные. Для них сделали очень большой красивый праздник с хорошей анимационной программой, подарками. Ну и самое главное – подарили им ощущение праздника от того, что их ждет впереди. То, как светятся глаза у этих детей, говорит о том, что этот праздник удался.