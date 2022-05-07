«Всё, чтобы только радовались люди». Большая ярмарка открылась к празднику 9 Мая около Дворца спорта

Новости Беларуси. К предстоящему празднику в Минске самая большая ярмарка развернулась около Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь в режиме нон-стоп покупателей удивляют не только широким ассортиментом товаров и блюдами различных кухонь мира. Хватает и зрелищ: например, выставка техники Минского автомобильного завода. На ярмарке можно сделать яркие снимки в специальной фотозоне и получить сувениры и подарки. Маленькие посетители могут прокатиться на аттракционах, ослике и пони. А также поучаствовать в дегустации сладостей, попрыгать на батуте и почувствовать себя настоящим автолюбителем, управляя вело- и электроавто.

Ярмарка очень хорошая, цены доступные, если по сравнению с магазинами, выставили парниково-тепличный комбинат, пришлось помидоры купить желтые, «Черный принц», потому что в два раза дешевле. А так погода, настроение, музыка, шашлык – все, чтобы только радовались люди. Главное, чтобы не было войны.

Из Москвы приехали, очень нравится ваш город, красивый, чистый. Приехали здесь отметить 9 Мая. У меня дедушка воевал, погиб. И прадедушка. Это самый святой праздник, самый любимый.

8 мая ярмарка продолжится, а 9 Мая на праздничной площадке пройдут выступления народных ансамблей и фолк-бэндов, мастер-классы и театрализованные представления. Специальная программа ждет молодежь.