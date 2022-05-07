«Звонит женщина и говорит, что сыр воняет носками». Почему белорусы не сразу оценили «Рокфорти» с благородной плесенью?
Новости Беларуси. На экскурсию за здоровьем. Секреты создания полезных фитосборов, и не валерианой единой. Как вырастить импортозамещающее сырье для фармацевтов? Как заставить работать культурную плесень? Тонкости создания продукта для гурманов, и чем наша рецептура отличается от знаменитого рокфора. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Первая партия сыра голубых кровей созрела в агрогородке Нарочь 10 лет назад. Наш продукт – наследник знаменитого рокфора. Подобно шампанскому, производится оригинальный сыр лишь в одном регионе Франции. Не все белорусские покупатели пока распробовали премиум-продукт. А поначалу так и вовсе жалобы поступали.
Сергей Круглик, начальник Нарочанского производственного участка Минского молочного завода:
Наверное, не хватает немножко культуры питания, потому что первые сыры, когда их производили, звонит женщина и говорит, что сыр воняет носками. А когда ей объясняешь, что вы покупали сыр с плесенью, у нас было такое понятие с плесенью – значит, плохое. Даже в первый раз, в 2011 году, когда начинался этот проект, привезли попробовать этого чешского сыра, я когда попробовал его, тоже было такое отвращение. На любителя. А сегодня, как говорится, вкус приходит во время еды.
Шутки шутками, но на внутреннем рынке остается мизер. Почти вся продукция уходит на экспорт в Россию. За 2021 год туда продали 560 тонн.
– Как вам удалось сделать такой продукт, казалось бы, чисто европейская ниша, местным мядельским брендом?
Сергей Круглик:
Начинался проект в 2011 году, в 2012-м уже поставили оборудование, и 23 февраля 2012 года, 10 лет назад, выпустили первую партию сыра «Рокфорти» с голубой плесенью. Разработка нашего мясо-молочного института, отечественные продукты. Почему-то его сравнивают и берут как аналог дор-блю или французского. Это не есть аналог. Этот сыр в этой линейке, но это своеобразный, из нашего молока, по нашим технологиям. Все наше, кроме плесени, которую мясо-молочный институт пока еще не разработал.
Окупился импортозамещающий проект за первых пять лет. Рентабельность – 23 %. Сейчас здесь выпускают 45 тонн сыра в месяц и готовятся расширять производственные мощности.
По примеру нарочанских сыроделов планирует составить конкуренцию привозным бри и камамберу и наладить производство сыра с белой плесенью вилейский филиал. Белорусские аналоги на 40-50 % дешевле импортных. Но это не все плюсы. Вывод на рынок новых нишевых продуктов, будь то сыр или чайный сбор, для производителей как азартный этап в развитии, а для покупателей – дополнительные возможности выбора на любой вкус.
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