«Звонит женщина и говорит, что сыр воняет носками». Почему белорусы не сразу оценили «Рокфорти» с благородной плесенью?

Новости Беларуси. На экскурсию за здоровьем. Секреты создания полезных фитосборов, и не валерианой единой. Как вырастить импортозамещающее сырье для фармацевтов? Как заставить работать культурную плесень? Тонкости создания продукта для гурманов, и чем наша рецептура отличается от знаменитого рокфора. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Первая партия сыра голубых кровей созрела в агрогородке Нарочь 10 лет назад. Наш продукт – наследник знаменитого рокфора. Подобно шампанскому, производится оригинальный сыр лишь в одном регионе Франции. Не все белорусские покупатели пока распробовали премиум-продукт. А поначалу так и вовсе жалобы поступали.

Сергей Круглик, начальник Нарочанского производственного участка Минского молочного завода:

Наверное, не хватает немножко культуры питания, потому что первые сыры, когда их производили, звонит женщина и говорит, что сыр воняет носками. А когда ей объясняешь, что вы покупали сыр с плесенью, у нас было такое понятие с плесенью – значит, плохое. Даже в первый раз, в 2011 году, когда начинался этот проект, привезли попробовать этого чешского сыра, я когда попробовал его, тоже было такое отвращение. На любителя. А сегодня, как говорится, вкус приходит во время еды.

Шутки шутками, но на внутреннем рынке остается мизер. Почти вся продукция уходит на экспорт в Россию. За 2021 год туда продали 560 тонн. – Как вам удалось сделать такой продукт, казалось бы, чисто европейская ниша, местным мядельским брендом?