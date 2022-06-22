«Всё, чтобы не было войны». Исаченко посетил торжественное открытие мемориала «Славный»

Реконструкция памятника проходила в непростых условиях. Из-за заболоченной местности стройматериалы на остров доставляли вертолетами, для этого понадобилось почти 30 воздушных рейсов. Но для сохранения исторической памяти не жалко никаких усилий. Главное, чтобы к памятнику продолжали идти.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Надо делать все, чтобы не было войны. И вот, когда бываешь в таких местах, когда соприкасаешься с этим, когда начинаешь душой чувствовать это, понимаешь, насколько мир наш хрупок, и насколько нам нужно его ценить.