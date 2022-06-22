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«Всё, чтобы не было войны». Исаченко посетил торжественное открытие мемориала «Славный»

22 июня 2022 19:08
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Новости Беларуси. Достойных сыновей могилевской земли вспоминали 22 июня в Кличевском районе. На острове Веремеевка после масштабной реконструкции торжественно открыли мемориал «Славный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Всё, чтобы не было войны». Исаченко посетил торжественное открытие мемориала «Славный»-1

Реконструкция памятника проходила в непростых условиях. Из-за заболоченной местности стройматериалы на остров доставляли вертолетами, для этого понадобилось почти 30 воздушных рейсов. Но для сохранения исторической памяти не жалко никаких усилий. Главное, чтобы к памятнику продолжали идти.  

«Всё, чтобы не было войны». Исаченко посетил торжественное открытие мемориала «Славный»-4

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:  
Надо делать все, чтобы не было войны. И вот, когда бываешь в таких местах, когда соприкасаешься с этим, когда начинаешь душой чувствовать это, понимаешь, насколько мир наш хрупок, и насколько нам нужно его ценить.  

# Год исторической памяти # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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