Всё, что знает сам, бережно передаёт школьникам. Как в белорусском агрогородке прививают любовь к родине?

Новости Беларуси. В 2020 году мы отмечали 75-летие победы в Великой Отечественной. Мы чтим и помним тех, кто изгонял с белорусской земли немецко-фашистские полчища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, в последнее время все чаще звучат призывы пересмотреть отдельные страницы нашей истории, несколько иначе, под другим углом посмотреть на те или иные события. Потому Президент заговорил о необходимости принять законопроект о недопустимости героизации нацизма. Об этом шла речь на церемонии вручения верительных грамот, когда Лукашенко обращался к послу Израиля.

Олег Пусков, директор средней школы агрогородка Романовичи:

Помимо часов, собранных в этом кабинете, на моем столе есть два дорогих мне предмета. Это две гильзы, они найдены на месте гибели солдата известного и солдата неизвестного. И каждое утро, когда я прихожу на работу, я всегда дотрагиваюсь до них и говорю: «Вечная память вам, мои дорогие, известные и неизвестные».

В кабинете директора школы агрогородка Романовичи время отмеряют сразу 100 стрелок разных часов. Символично, что учитель истории не равнодушен к ходу времени и коллекционирует ходики и куранты. В школьной программе тема Великой Отечественной войны для учителя любимая. Уже 40 лет Олег Владимирович занимается поисковыми работами. Один и в группах он поднял более 60 человек. Все, что знает сам, бережно передает школьникам. «Мы подняли 109 бойцов и командиров». Участники поискового клуба рассказали, как ищут пропавших без вести солдат

Олег Пусков:

Вот это наш музей, который был открыт в октябре 2008 года. Урок истории в музее для детей всегда интереснее обычного занятия. Конечно, после того, как дети «прикоснутся к истории» экспозицию приходится обновлять и чуток ремонтировать. Но откуда еще они узнают о подвигах своих предков? Ветераны уходят, кто подхватит волну исторической справедливости? И кто расскажет, какой ценой досталась земля, по которой они каждый день идут в школу? Что такое Родина? И с чего она начитается?

София Таранович, ученица средней школы агрогородка Романовичи:

Родина – это родной край, в котором я живу и никогда его не покину. Юлия Мычка, корреспондент:

А можешь ты что-то хорошее для родины сделать? София Таранович:

Я могу хорошо учиться, поступить в университет, поступить на хорошую работу и помогать родине.