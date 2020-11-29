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Всё, что знает сам, бережно передаёт школьникам. Как в белорусском агрогородке прививают любовь к родине?

29 ноября 2020 21:37
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Новости Беларуси. В 2020 году мы отмечали 75-летие победы в Великой Отечественной. Мы чтим и помним тех, кто изгонял с белорусской земли немецко-фашистские полчища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Правда, в последнее время все чаще звучат призывы пересмотреть отдельные страницы нашей истории, несколько иначе, под другим углом посмотреть на те или иные события. Потому Президент заговорил о необходимости принять законопроект о недопустимости героизации нацизма.

Об этом шла речь на церемонии вручения верительных грамот, когда Лукашенко обращался к послу Израиля.

Всё, что знает сам, бережно передаёт школьникам. Как в белорусском агрогородке прививают любовь к родине?-1

Олег Пусков, директор средней школы агрогородка Романовичи:
Помимо часов, собранных в этом кабинете, на моем столе есть два дорогих мне предмета. Это две гильзы, они найдены на месте гибели солдата известного и солдата неизвестного. И каждое утро, когда я прихожу на работу, я всегда дотрагиваюсь до них и говорю: «Вечная память вам, мои дорогие, известные и неизвестные».

Всё, что знает сам, бережно передаёт школьникам. Как в белорусском агрогородке прививают любовь к родине?-4

В кабинете директора школы агрогородка Романовичи время отмеряют сразу 100 стрелок разных часов. Символично, что учитель истории не равнодушен к ходу времени и коллекционирует ходики и куранты. В школьной программе тема Великой Отечественной войны для учителя любимая.

Уже 40 лет Олег Владимирович занимается поисковыми работами. Один и в группах он поднял более 60 человек.

Все, что знает сам, бережно передает школьникам.

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Всё, что знает сам, бережно передаёт школьникам. Как в белорусском агрогородке прививают любовь к родине?-7

Олег Пусков:
Вот это наш музей, который был открыт в октябре 2008 года.

Урок истории в музее для детей всегда интереснее обычного занятия. Конечно, после того, как дети «прикоснутся к истории» экспозицию приходится обновлять и чуток ремонтировать. Но откуда еще они узнают о подвигах своих предков? Ветераны уходят, кто подхватит волну исторической справедливости? И кто расскажет, какой ценой досталась земля, по которой они каждый день идут в школу? Что такое Родина? И с чего она начитается?

Всё, что знает сам, бережно передаёт школьникам. Как в белорусском агрогородке прививают любовь к родине?-10

София Таранович, ученица средней школы агрогородка Романовичи:
Родина – это родной край, в котором я живу и никогда его не покину.

Юлия Мычка, корреспондент:
А можешь ты что-то хорошее для родины сделать?

София Таранович:
Я могу хорошо учиться, поступить в университет, поступить на хорошую работу и помогать родине.

Всё, что знает сам, бережно передаёт школьникам. Как в белорусском агрогородке прививают любовь к родине?-13

Юбилейный год великой победы подходит к концу. Все это время мы беспокоились о своем здоровье, переживали за близких и родных и все реже вспоминали тех, кто подарил нам мир. Такой важный и такой хрупкий сегодня.

# Великая Отечественная война # общество # София Таранович # Олег Пусков # Юлия Мычка # Фотофакт

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