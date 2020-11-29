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«Норка вакцинируется два раза в год». Как на зверофермах Беларуси обеспечивают безопасность сотрудников и зверьков?

29 ноября 2020 20:11
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Новости Беларуси. Меховая индустрия под угрозой? В Дании и ещё пяти странах Европы массово уничтожают норок, у которых обнаружили мутировавший коронавирус, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то считает, что причина в другом – это бесконечная борьба с «зелёными» активистами, которые выступают против производственной эксплуатации зверьков.

«Норка вакцинируется два раза в год». Как на зверофермах Беларуси обеспечивают безопасность сотрудников и зверьков?-1

Сегодня внимание к безопасности зверьков удвоено. В первую очередь на зверофермах минимизировали контакт с человеком. Строгий контроль за сотрудниками – это масочный режим, проверка температуры, использование антисептиков и даже отдельный транспорт, который доставляет сотрудников к месту работы.

«Мутации – это нормально». К каким последствиям может привести коронавирус, обнаруженный у европейских норок?

В отличие от европейских хозяйств ветслужбы у нас находятся на местах выращивания норки. Они ежедневно проверяют питание зверьков и условия содержания. Проводится ежедневная дезинфекция помещений.

«Норка вакцинируется два раза в год». Как на зверофермах Беларуси обеспечивают безопасность сотрудников и зверьков?-4

Виктор Демянович, директор филиала «Гродненское зверохозяйство» предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»:
Есть все условия для того, чтобы не допустить заражения норок любой болезнью. У нас племенное хозяйство закрытого типа. Вокруг стоят дезбарьеры, дезковрики. Норка вакцинируется два раза в год – молодняк и основное поголовье. То есть у нас такая серьезная защита норочки, что она не заболеет.

«Норка вакцинируется два раза в год». Как на зверофермах Беларуси обеспечивают безопасность сотрудников и зверьков?-7

Кстати, наши ветеринары-ученые знакомы с коронавирусом уже лет как 30 минимум. Только под другими названиями. Этот вирус уж очень любит видоизменяться. В этом и есть главная проблема. А вот уничтожить его очень просто. Во-первых, его с легкостью может убить защитная система самого организма – это сильный иммунитет; а во-вторых, не просто так нас призывают чаще мыть руки. Мыло и спиртовые антисептики справляются с COVID-19 на 100 %.

«Норка вакцинируется два раза в год». Как на зверофермах Беларуси обеспечивают безопасность сотрудников и зверьков?-10

Юрий Ломако, директор Института экспериментальной ветеринарии им. Вышелесского:
Нами разработан ряд вакцин для профилактики коронавируса. Это живые вакцины для птицеводства, инактивированные для свиноводства и скотоводства. Разработаны схемы лечения животных, переболевающих вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом. Коронавирус – очень интересный вопрос, до сих пор не рассматривался как агент или компонент, который необходимо включать в вакцины для пушных.

Эта история, которая произошла, послужит уроком и основанием для того, чтобы мы тоже включили ее в состав разрабатываемой поликомпонентной вакцины.

«Норка вакцинируется два раза в год». Как на зверофермах Беларуси обеспечивают безопасность сотрудников и зверьков?-13

«Норка вакцинируется два раза в год». Как на зверофермах Беларуси обеспечивают безопасность сотрудников и зверьков?-15

Таким образом, ситуация в Европе – это действительно пример для других, как важно быстро и эффективно отреагировать на подобную ситуацию. Беларусь принимает меры уже заранее. К слову, власти Дании признали решение уничтожить норок поспешным. Сейчас наши производители прорабатывают варианты выхода на новый уровень по меховому бизнесу.

«Норка вакцинируется два раза в год». Как на зверофермах Беларуси обеспечивают безопасность сотрудников и зверьков?-18

Дмитрий Бондич, первый заместитель генерального директора УП «Белкоопмех»:
Дания занимала второе место по производству норки в мире. Ее производство составляло 30 % от общемирового. Если такой игрок выпадает на два года, как мы слышим по заявлениям датских коллег, то это будет новое перераспределение рынков. Возможно, мы будем занимать более выгодную нишу.

«Норка вакцинируется два раза в год». Как на зверофермах Беларуси обеспечивают безопасность сотрудников и зверьков?-21

Виктор Демянович:
Произойдет повышение цены однозначно, я в этом уверен. Уже чувствуется, что по сравнению с прошлым годом обращений покупателей к нам стало больше.
То есть для вас это шанс увеличить объемы?
Да, я не потираю руки, просто я хочу, чтобы так произошло.

«Норка вакцинируется два раза в год». Как на зверофермах Беларуси обеспечивают безопасность сотрудников и зверьков?-24

В ВОЗ считают, что во всех случаях вирус передался животным от людей. Однако есть вероятность и обратного. Это еще предстоит тщательно исследовать.

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# Коронавирус # общество # Юрий Ломако # Дмитрий Бондич # Юлия Стриго # Фотофакт

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