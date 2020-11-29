«Норка вакцинируется два раза в год». Как на зверофермах Беларуси обеспечивают безопасность сотрудников и зверьков?

Новости Беларуси. Меховая индустрия под угрозой? В Дании и ещё пяти странах Европы массово уничтожают норок, у которых обнаружили мутировавший коронавирус, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то считает, что причина в другом – это бесконечная борьба с «зелёными» активистами, которые выступают против производственной эксплуатации зверьков.

Сегодня внимание к безопасности зверьков удвоено. В первую очередь на зверофермах минимизировали контакт с человеком. Строгий контроль за сотрудниками – это масочный режим, проверка температуры, использование антисептиков и даже отдельный транспорт, который доставляет сотрудников к месту работы. «Мутации – это нормально». К каким последствиям может привести коронавирус, обнаруженный у европейских норок? В отличие от европейских хозяйств ветслужбы у нас находятся на местах выращивания норки. Они ежедневно проверяют питание зверьков и условия содержания. Проводится ежедневная дезинфекция помещений.

Виктор Демянович, директор филиала «Гродненское зверохозяйство» предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»:

Есть все условия для того, чтобы не допустить заражения норок любой болезнью. У нас племенное хозяйство закрытого типа. Вокруг стоят дезбарьеры, дезковрики. Норка вакцинируется два раза в год – молодняк и основное поголовье. То есть у нас такая серьезная защита норочки, что она не заболеет.

Кстати, наши ветеринары-ученые знакомы с коронавирусом уже лет как 30 минимум. Только под другими названиями. Этот вирус уж очень любит видоизменяться. В этом и есть главная проблема. А вот уничтожить его очень просто. Во-первых, его с легкостью может убить защитная система самого организма – это сильный иммунитет; а во-вторых, не просто так нас призывают чаще мыть руки. Мыло и спиртовые антисептики справляются с COVID-19 на 100 %.

Юрий Ломако, директор Института экспериментальной ветеринарии им. Вышелесского:

Нами разработан ряд вакцин для профилактики коронавируса. Это живые вакцины для птицеводства, инактивированные для свиноводства и скотоводства. Разработаны схемы лечения животных, переболевающих вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом. Коронавирус – очень интересный вопрос, до сих пор не рассматривался как агент или компонент, который необходимо включать в вакцины для пушных. Эта история, которая произошла, послужит уроком и основанием для того, чтобы мы тоже включили ее в состав разрабатываемой поликомпонентной вакцины.

Таким образом, ситуация в Европе – это действительно пример для других, как важно быстро и эффективно отреагировать на подобную ситуацию. Беларусь принимает меры уже заранее. К слову, власти Дании признали решение уничтожить норок поспешным. Сейчас наши производители прорабатывают варианты выхода на новый уровень по меховому бизнесу.

Дмитрий Бондич, первый заместитель генерального директора УП «Белкоопмех»:

Дания занимала второе место по производству норки в мире. Ее производство составляло 30 % от общемирового. Если такой игрок выпадает на два года, как мы слышим по заявлениям датских коллег, то это будет новое перераспределение рынков. Возможно, мы будем занимать более выгодную нишу.

Виктор Демянович:

Произойдет повышение цены однозначно, я в этом уверен. Уже чувствуется, что по сравнению с прошлым годом обращений покупателей к нам стало больше.

– То есть для вас это шанс увеличить объемы?

– Да, я не потираю руки, просто я хочу, чтобы так произошло.